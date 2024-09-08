08 сентября 2024

В ХМАО стоимость VIP-рыбалки доходит до 50 тысяч рублей за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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За VIP-рыбалку в ХМАО придется заплатить 50 тысяч рублей
За VIP-рыбалку в ХМАО придется заплатить 50 тысяч рублей Фото:

Рыболовный туризм считается одним из самых популярных развлечений у приезжих в ХМАО. Богатым туристам предлагают порыбачить в комфортных условиях как на базе отдыха, так и с частным гидом. Агентство URA.RU узнало, в какую цену обойдется рыбалка в округе для VIP-гостей.

Дороже всего VIP-рыбакам обойдется аренда за дом повышенной комфортности на югорских базах отдыха. В зависимости от вместительности и предоставленных удобств цены варьируются от 14 до 25 тысяч рублей в сутки. При этом питание и прокат лодки оплачивается отдельно. А если понадобится трансфер до базы отдыха, рыбакам придется раскошелиться на вездеход или даже вертолет.

«Тариф „все включено“ на период осенней рыбалки обойдется в 17 тысяч рублей с человека за сутки. Сумма включает аренду лодки, питание и трансфер. Аренда дома оплачивается отдельно. Есть VIP-дом с дополнительными удобствами, рассчитан на компанию до шести человек. За сутки — 24 тысячи рублей», — узнал корреспондент агентства в местной базе отдыха.

Также гостям предлагают отправиться в рыболовный VIP-тур. Например, семидневное путешествие на корабле по реке Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО обойдется группе до восьми человек в 400 тысяч рублей. Рыбаков разместят в каютах, а на самом корабле есть столовая и баня.

Организовать лакшери-рыбалку для туристов в округе готовы и частные гиды. «В сезон жидкой воды VIP-рыбалка рассчитана на два дня. Трансфер, проживание в гостинице, экскурсия по городу, сама рыбалка, снасти и приманки — все это обойдется в 50 тысяч рублей», — рассказал URA.RU рыболовный гид из Нижневартовска Дмитрий Новиков. По словам собеседника агентства, такой услугой пользуются туристы, которые целенаправленно копят деньги на северную рыбалку и хотят познакомиться с югорскими достопримечательностями.

Зимняя рыбалка в теплых палатках и с горячим питанием обойдется дороже примерно в два раза. Цена возрастает из-за дополнительных затрат на обогрев.

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Рыболовный туризм считается одним из самых популярных развлечений у приезжих в ХМАО. Богатым туристам предлагают порыбачить в комфортных условиях как на базе отдыха, так и с частным гидом. Агентство URA.RU узнало, в какую цену обойдется рыбалка в округе для VIP-гостей. Дороже всего VIP-рыбакам обойдется аренда за дом повышенной комфортности на югорских базах отдыха. В зависимости от вместительности и предоставленных удобств цены варьируются от 14 до 25 тысяч рублей в сутки. При этом питание и прокат лодки оплачивается отдельно. А если понадобится трансфер до базы отдыха, рыбакам придется раскошелиться на вездеход или даже вертолет. «Тариф „все включено“ на период осенней рыбалки обойдется в 17 тысяч рублей с человека за сутки. Сумма включает аренду лодки, питание и трансфер. Аренда дома оплачивается отдельно. Есть VIP-дом с дополнительными удобствами, рассчитан на компанию до шести человек. За сутки — 24 тысячи рублей», — узнал корреспондент агентства в местной базе отдыха. Также гостям предлагают отправиться в рыболовный VIP-тур. Например, семидневное путешествие на корабле по реке Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО обойдется группе до восьми человек в 400 тысяч рублей. Рыбаков разместят в каютах, а на самом корабле есть столовая и баня. Организовать лакшери-рыбалку для туристов в округе готовы и частные гиды. «В сезон жидкой воды VIP-рыбалка рассчитана на два дня. Трансфер, проживание в гостинице, экскурсия по городу, сама рыбалка, снасти и приманки — все это обойдется в 50 тысяч рублей», — рассказал URA.RU рыболовный гид из Нижневартовска Дмитрий Новиков. По словам собеседника агентства, такой услугой пользуются туристы, которые целенаправленно копят деньги на северную рыбалку и хотят познакомиться с югорскими достопримечательностями. Зимняя рыбалка в теплых палатках и с горячим питанием обойдется дороже примерно в два раза. Цена возрастает из-за дополнительных затрат на обогрев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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