В Екатеринбурге мошенники устроились в банк и наворовали 200 млн рублей

В Екатеринбурге мужчина организовал группу мошенников, часть из которых работала в банке, выдавая кредиты подставным заемщикам с поддельными документами. Всего за один год им удалось своровать 200 млн рублей. Главарю банды назначили девять лет колонии, а его подельники объявлены в розыск, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Верх-Исетский райсуд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск», — пояснили в ведомстве.
Зачинщик мошеннической схемы действовал с двумя подельниками с 2009 по 2010 годы. Будучи сотрудниками банка, осужденный и еще один участник банды подыскивали подставных заемщиков и убеждали их взять кредит, обещая самостоятельно его погасить. После чего мошенники обеспечивали заключение договоров с подставными лицами по поддельным документам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!