В Екатеринбурге мошенники устроились в банк и наворовали 200 млн рублей

09 сентября 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Мошенники действовали с 2009 по 2010 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге мужчина организовал группу мошенников, часть из которых работала в банке, выдавая кредиты подставным заемщикам с поддельными документами. Всего за один год им удалось своровать 200 млн рублей. Главарю банды назначили девять лет колонии, а его подельники объявлены в розыск, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Верх-Исетский райсуд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск», — пояснили в ведомстве. Зачинщик мошеннической схемы действовал с двумя подельниками с 2009 по 2010 годы. Будучи сотрудниками банка, осужденный и еще один участник банды подыскивали подставных заемщиков и убеждали их взять кредит, обещая самостоятельно его погасить. После чего мошенники обеспечивали заключение договоров с подставными лицами по поддельным документам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге мужчина организовал группу мошенников, часть из которых работала в банке, выдавая кредиты подставным заемщикам с поддельными документами. Всего за один год им удалось своровать 200 млн рублей. Главарю банды назначили девять лет колонии, а его подельники объявлены в розыск, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Верх-Исетский райсуд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск», — пояснили в ведомстве. Зачинщик мошеннической схемы действовал с двумя подельниками с 2009 по 2010 годы. Будучи сотрудниками банка, осужденный и еще один участник банды подыскивали подставных заемщиков и убеждали их взять кредит, обещая самостоятельно его погасить. После чего мошенники обеспечивали заключение договоров с подставными лицами по поддельным документам.