В Екатеринбурге мошенники устроились в банк и наворовали 200 млн рублей

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Мошенники действовали с 2009 по 2010 годы Фото:

В Екатеринбурге мужчина организовал группу мошенников, часть из которых работала в банке, выдавая кредиты подставным заемщикам с поддельными документами. Всего за один год им удалось своровать 200 млн рублей. Главарю банды назначили девять лет колонии, а его подельники объявлены в розыск, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Верх-Исетский райсуд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск», — пояснили в ведомстве.

Зачинщик мошеннической схемы действовал с двумя подельниками с 2009 по 2010 годы. Будучи сотрудниками банка, осужденный и еще один участник банды подыскивали подставных заемщиков и убеждали их взять кредит, обещая самостоятельно его погасить. После чего мошенники обеспечивали заключение договоров с подставными лицами по поддельным документам.

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В Екатеринбурге мужчина организовал группу мошенников, часть из которых работала в банке, выдавая кредиты подставным заемщикам с поддельными документами. Всего за один год им удалось своровать 200 млн рублей. Главарю банды назначили девять лет колонии, а его подельники объявлены в розыск, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Верх-Исетский райсуд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск», — пояснили в ведомстве. Зачинщик мошеннической схемы действовал с двумя подельниками с 2009 по 2010 годы. Будучи сотрудниками банка, осужденный и еще один участник банды подыскивали подставных заемщиков и убеждали их взять кредит, обещая самостоятельно его погасить. После чего мошенники обеспечивали заключение договоров с подставными лицами по поддельным документам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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