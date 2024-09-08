В ХМАО подняли размер прожиточного минимума

Власти ХМАО увеличили прожиточный минимум (ПМ): с 2025 года его поднимут до 21 252 рубля на человека, сейчас он составляет 20 435 рублей. Решение об установлении новой величины ПМ принято на заседании правительства Югры.
«Установить величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2025 год на душу населения — 21 252 рубля, для трудоспособного населения — 23 165 рублей, для пенсионеров — 18 334 рубля, для детей — 21 286 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года», — указано в документах на сайте окружного правительства.
В настоящее время прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 22 274 рубля, для пенсионеров — 17 629 рублей, для детей — 20 467 рублей. С увеличением размера ПМ в регионе вырастут суммы социальных выплат, в том числе семьям с детьми, пенсионерам и малоимущим.
Ранее URA.RU писало, что Югра входит в десятку регионов-лидеров по величине прожиточного минимума на душу населения среди всех субъектов Российской Федерации. Размер прожиточного минимума в регионе составляет 20 425 рублей.
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