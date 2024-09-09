Появились фото с места крушения самолета в Подмосковье

Самолет проводил тестовые полеты
Появились первые фото с места крушения самолета Ан-2. На кадре, опубликованном Mash, видно, что «Кукурузник» разбился в поле.
«Борт проходил испытательный полет в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа», — сообщили в оперативных службах предварительную версию крушения. СК подтвердил, что два пилота погибли.
Точная причина падения самолета пока неизвестна. Но, по предварительным данным, трагедия могла случиться из-за неисправности мотора.
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