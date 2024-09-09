Происшествия Появились фото с места крушения самолета в Подмосковье 09 сентября 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Самолет проводил тестовые полеты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Появились первые фото с места крушения самолета Ан-2. На кадре, опубликованном Mash, видно, что «Кукурузник» разбился в поле. «Борт проходил испытательный полет в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа», — сообщили в оперативных службах предварительную версию крушения. СК подтвердил, что два пилота погибли. Точная причина падения самолета пока неизвестна. Но, по предварительным данным, трагедия могла случиться из-за неисправности мотора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Появились первые фото с места крушения самолета Ан-2. На кадре, опубликованном Mash, видно, что «Кукурузник» разбился в поле. «Борт проходил испытательный полет в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа», — сообщили в оперативных службах предварительную версию крушения. СК подтвердил, что два пилота погибли. Точная причина падения самолета пока неизвестна. Но, по предварительным данным, трагедия могла случиться из-за неисправности мотора. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям