Появились фото с места крушения самолета в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиация России. Пермь , ан 2, авиация, ан-2, самолет
Самолет проводил тестовые полеты Фото:

Появились первые фото с места крушения самолета Ан-2. На кадре, опубликованном Mash, видно, что «Кукурузник» разбился в поле.

«Борт проходил испытательный полет в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа», — сообщили в оперативных службах предварительную версию крушения. СК подтвердил, что два пилота погибли.

Точная причина падения самолета пока неизвестна. Но, по предварительным данным, трагедия могла случиться из-за неисправности мотора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились первые фото с места крушения самолета Ан-2. На кадре, опубликованном Mash, видно, что «Кукурузник» разбился в поле. «Борт проходил испытательный полет в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа», — сообщили в оперативных службах предварительную версию крушения. СК подтвердил, что два пилота погибли. Точная причина падения самолета пока неизвестна. Но, по предварительным данным, трагедия могла случиться из-за неисправности мотора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...