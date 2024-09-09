СК подтвердил гибель пилотов самолета-амфибии в Подмосковье и завел дело

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СК завел дело после крушения самолета и гибели пилотов (архивное фото)
СК завел дело после крушения самолета и гибели пилотов (архивное фото) Фото:

В Следственном комитете РФ на транспорте подтвердили гибель двух пилотов самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело. 

«Дело возбуждено после крушения самолета в Подмосковье, где погибли два человека», — сообщили в СК. Дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

По сообщению оперативных служб, на земле разрушений и жертв не было. Инцидент произошел под Рузой.

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В Следственном комитете РФ на транспорте подтвердили гибель двух пилотов самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело.  «Дело возбуждено после крушения самолета в Подмосковье, где погибли два человека», — сообщили в СК. Дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». По сообщению оперативных служб, на земле разрушений и жертв не было. Инцидент произошел под Рузой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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