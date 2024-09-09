СК подтвердил гибель пилотов самолета-амфибии в Подмосковье и завел дело

СК завел дело после крушения самолета и гибели пилотов (архивное фото)
В Следственном комитете РФ на транспорте подтвердили гибель двух пилотов самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело.
«Дело возбуждено после крушения самолета в Подмосковье, где погибли два человека», — сообщили в СК. Дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».
По сообщению оперативных служб, на земле разрушений и жертв не было. Инцидент произошел под Рузой.
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