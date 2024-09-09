Путин расширил полномочия главы Минобороны

Глава Минобороны может регулировать допуск граждан РФ к гостайнам в подведомственных министерству структурах. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте правовых актов.
«[Указ] устанавливает <...> в подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Там также указывается, что регулирование допуска граждан к гостайнам будет исходить из специфики задач, решаемых МО России. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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