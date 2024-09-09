Путин расширил полномочия главы Минобороны

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Глава Минобороны РФ может регулировать допуск граждан к гостайнам, говорится в подписанном президентом России указе
Глава Минобороны РФ может регулировать допуск граждан к гостайнам, говорится в подписанном президентом России указе Фото:

Глава Минобороны может регулировать допуск граждан РФ к гостайнам в подведомственных министерству структурах. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте правовых актов.

«[Указ] устанавливает <...> в подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Там также указывается, что регулирование допуска граждан к гостайнам будет исходить из специфики задач, решаемых МО России. Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Глава Минобороны может регулировать допуск граждан РФ к гостайнам в подведомственных министерству структурах. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте правовых актов. «[Указ] устанавливает <...> в подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Там также указывается, что регулирование допуска граждан к гостайнам будет исходить из специфики задач, решаемых МО России. Указ вступает в силу со дня его подписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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