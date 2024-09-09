Пермский университет впервые покажет коллекцию метеоритов

09 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Челябинский метеорит скрыт под стеклом, а в Перми их можно будет потрогать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коллекция метеоритов Пермского университета (ПГНИУ) пополнилась новыми экспонатами, которые найдены на Магадане, в Швеции и Китае. Впервые увидеть их и подержать в руках смогут гости вуза, которые придут на Кампус-фест, рассказали URA.RU в университете. «В новой коллекции минералогического музея ПГНИУ представлены Сеймчанский метеорит, найденный на Магадане, а также Муонионалуста из Швеции и Алетай из Китая. В музее также покажут фрагменты Оханского метеорита, упавшего близ села Таборы в 1887 году. На кампус-фесте метеориты можно будет не только увидеть, но и подержать в руках», — обещают в университете. Во время Кампус-феста минералогический музей также покажет уникальную коллекцию художественных изделий из камня Алексея Денисова-Уральского. Палеонтологический музей познакомит посетителей с уникальными образцами древних животных и растений, среди которых панцирь пластинокожей рыбы, жившей 400 миллионов лет назад. Кампус-фест пройдет в ПГНИУ 13 сентября. Гостей ждут выступления диджеев и музыкальных групп, спортивные площадки, танцевальные и другие мастер-классы, экскурсии по кампусу. Будет открыт Ботанический сад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллекция метеоритов Пермского университета (ПГНИУ) пополнилась новыми экспонатами, которые найдены на Магадане, в Швеции и Китае. Впервые увидеть их и подержать в руках смогут гости вуза, которые придут на Кампус-фест, рассказали URA.RU в университете. «В новой коллекции минералогического музея ПГНИУ представлены Сеймчанский метеорит, найденный на Магадане, а также Муонионалуста из Швеции и Алетай из Китая. В музее также покажут фрагменты Оханского метеорита, упавшего близ села Таборы в 1887 году. На кампус-фесте метеориты можно будет не только увидеть, но и подержать в руках», — обещают в университете. Во время Кампус-феста минералогический музей также покажет уникальную коллекцию художественных изделий из камня Алексея Денисова-Уральского. Палеонтологический музей познакомит посетителей с уникальными образцами древних животных и растений, среди которых панцирь пластинокожей рыбы, жившей 400 миллионов лет назад. Кампус-фест пройдет в ПГНИУ 13 сентября. Гостей ждут выступления диджеев и музыкальных групп, спортивные площадки, танцевальные и другие мастер-классы, экскурсии по кампусу. Будет открыт Ботанический сад.