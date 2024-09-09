Пермский университет впервые покажет коллекцию метеоритов

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День метеорита в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, челябинский метеорит, исторический музей
Челябинский метеорит скрыт под стеклом, а в Перми их можно будет потрогать Фото:

Коллекция метеоритов Пермского университета (ПГНИУ) пополнилась новыми экспонатами, которые найдены на Магадане, в Швеции и Китае. Впервые увидеть их и подержать в руках смогут гости вуза, которые придут на Кампус-фест, рассказали URA.RU в университете.

«В новой коллекции минералогического музея ПГНИУ представлены Сеймчанский метеорит, найденный на Магадане, а также Муонионалуста из Швеции и Алетай из Китая. В музее также покажут фрагменты Оханского метеорита, упавшего близ села Таборы в 1887 году. На кампус-фесте метеориты можно будет не только увидеть, но и подержать в руках», — обещают в университете.

Во время Кампус-феста минералогический музей также покажет уникальную коллекцию художественных изделий из камня Алексея Денисова-Уральского. Палеонтологический музей познакомит посетителей с уникальными образцами древних животных и растений, среди которых панцирь пластинокожей рыбы, жившей 400 миллионов лет назад.

Кампус-фест пройдет в ПГНИУ 13 сентября. Гостей ждут выступления диджеев и музыкальных групп, спортивные площадки, танцевальные и другие мастер-классы, экскурсии по кампусу. Будет открыт Ботанический сад.

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Коллекция метеоритов Пермского университета (ПГНИУ) пополнилась новыми экспонатами, которые найдены на Магадане, в Швеции и Китае. Впервые увидеть их и подержать в руках смогут гости вуза, которые придут на Кампус-фест, рассказали URA.RU в университете. «В новой коллекции минералогического музея ПГНИУ представлены Сеймчанский метеорит, найденный на Магадане, а также Муонионалуста из Швеции и Алетай из Китая. В музее также покажут фрагменты Оханского метеорита, упавшего близ села Таборы в 1887 году. На кампус-фесте метеориты можно будет не только увидеть, но и подержать в руках», — обещают в университете. Во время Кампус-феста минералогический музей также покажет уникальную коллекцию художественных изделий из камня Алексея Денисова-Уральского. Палеонтологический музей познакомит посетителей с уникальными образцами древних животных и растений, среди которых панцирь пластинокожей рыбы, жившей 400 миллионов лет назад. Кампус-фест пройдет в ПГНИУ 13 сентября. Гостей ждут выступления диджеев и музыкальных групп, спортивные площадки, танцевальные и другие мастер-классы, экскурсии по кампусу. Будет открыт Ботанический сад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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