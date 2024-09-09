Пермяк, участвовавший в освобождении Бахмута и Кременной, стал депутатом

Пять бойцов СВО стали депутатами в Пермском крае

09 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В думу Чусового прошли сразу два бойца СВО Фото: Илья Московец © URA.RU По итогам выборов 6—8 сентября пять участников спецоперации были избраны депутатами. Из них трое — от «Единой России», два — от ЛДПР. Об этом рассказали источники URA.RU в реготделениях партий. Среди них — ветеран СВО Денис Катаев, который принимал участие в освобождении Бахмута и Кременной. «У „Единой России“ прошли три человека. У ЛДПР — двое», — рассказали источники. Денис Катаев получил 76% голосов. Помимо Катаева, который стал депутатом в Ильинском округе, выборы выиграл замдиректора «Чусовских электрических сетей» Иван Небогатиков (Чусовой). Он был призван на СВО в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Также мандат на севере края получил бывший боец ЧВК «Вагнер», участвовавший в освобождении Бахмута. Но источники очень просили не называть его фамилию, поскольку он хочет оставить в прошлом эту страницу своей жизни. Его также выдвигала «Единая Россия». У ЛДПР в депутаты Уинской думы избрался педагог местной школы Анатолий Мухин. Начиная с 2022 года, Мухин отслужил три контракта в зоне СВО добровольцем. Вторым депутатом стал слесарь-ремонтник Чусовской АО «Вагонная ремонтная компания-1» Александр Кузнецов. Координатор реготделения ЛДПР Олег Постников подтвердил информацию. В пресс-службе краевого отделения «Единой России» не смогли оперативно уточнить информацию. Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова сообщила, что в рядах эсеров в выборах участвовали пять военнослужащих, участвовавших в СВО. Но ни один из них не выиграл. Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова не ответила на звонок URA.RU. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что участники спецоперации зарекомендовали себя в качестве людей, которые «не отступят, не подведут и не предадут». Поэтому они должны выходить на ведущие позиции в государственном и муниципальном управлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам выборов 6—8 сентября пять участников спецоперации были избраны депутатами. Из них трое — от «Единой России», два — от ЛДПР. Об этом рассказали источники URA.RU в реготделениях партий. Среди них — ветеран СВО Денис Катаев, который принимал участие в освобождении Бахмута и Кременной. «У „Единой России“ прошли три человека. У ЛДПР — двое», — рассказали источники. Денис Катаев получил 76% голосов. Помимо Катаева, который стал депутатом в Ильинском округе, выборы выиграл замдиректора «Чусовских электрических сетей» Иван Небогатиков (Чусовой). Он был призван на СВО в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Также мандат на севере края получил бывший боец ЧВК «Вагнер», участвовавший в освобождении Бахмута. Но источники очень просили не называть его фамилию, поскольку он хочет оставить в прошлом эту страницу своей жизни. Его также выдвигала «Единая Россия». У ЛДПР в депутаты Уинской думы избрался педагог местной школы Анатолий Мухин. Начиная с 2022 года, Мухин отслужил три контракта в зоне СВО добровольцем. Вторым депутатом стал слесарь-ремонтник Чусовской АО «Вагонная ремонтная компания-1» Александр Кузнецов. Координатор реготделения ЛДПР Олег Постников подтвердил информацию. В пресс-службе краевого отделения «Единой России» не смогли оперативно уточнить информацию. Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова сообщила, что в рядах эсеров в выборах участвовали пять военнослужащих, участвовавших в СВО. Но ни один из них не выиграл. Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова не ответила на звонок URA.RU. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что участники спецоперации зарекомендовали себя в качестве людей, которые «не отступят, не подведут и не предадут». Поэтому они должны выходить на ведущие позиции в государственном и муниципальном управлении.