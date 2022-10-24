Депутат думы в Пермском крае отправился на фронт

25 октября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Иван Небогатиков вместе с земляками отправился в учебный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат думы Чусовского городского округа Пермского края Иван Небогатиков попал под частичную мобилизацию. Вместе с другими резервистами, призванными для участия в спецоперации, он отправился в учебный центр. Об этом URA.RU рассказали в аппарате думы чусовского округа. «Он [Небогатиков] сегодня у нас уходит по повестке. Отправка [мобилизованных] от военкомата была сегодня в 12:30», — пояснили агентству в гордуме чусовского округа. Получить комментарий Небогатикова не удалось, редакция не располагает номером его телефона. Иван Небогатиков является депутатом думы округа с 2019 года. В открытых источниках указано, что он занимает должность заместителя директора по общим вопросам производственного отделения «Чусовские электрические сети». URA.RU рассказывало, что желание отправиться на фронт высказали главы сразу нескольких муниципалитетов, однако им посоветовали остаться на муниципальной службе. Частичная мобилизация, о которой объявил президент России Владимир Путин, проводится с 21 сентября. В Минобороны заявили, что призыву подлежат граждане, прошедшие срочную службу в рядах Вооруженных сил, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.

Депутат думы Чусовского городского округа Пермского края Иван Небогатиков попал под частичную мобилизацию. Вместе с другими резервистами, призванными для участия в спецоперации, он отправился в учебный центр. Об этом URA.RU рассказали в аппарате думы чусовского округа. «Он [Небогатиков] сегодня у нас уходит по повестке. Отправка [мобилизованных] от военкомата была сегодня в 12:30», — пояснили агентству в гордуме чусовского округа. Получить комментарий Небогатикова не удалось, редакция не располагает номером его телефона. Иван Небогатиков является депутатом думы округа с 2019 года. В открытых источниках указано, что он занимает должность заместителя директора по общим вопросам производственного отделения «Чусовские электрические сети». URA.RU рассказывало, что желание отправиться на фронт высказали главы сразу нескольких муниципалитетов, однако им посоветовали остаться на муниципальной службе. Частичная мобилизация, о которой объявил президент России Владимир Путин, проводится с 21 сентября. В Минобороны заявили, что призыву подлежат граждане, прошедшие срочную службу в рядах Вооруженных сил, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.