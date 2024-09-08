Власти ХМАО увеличили бюджет программы строительства на девять миллиардов рублей

Власти ХМАО увеличили бюджет госпрограммы по строительству соцобъектов на девять миллиардов рублей. Соответствующие изменения были внесены в документы на заседании правительства округа.
«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет внести изменения в приложение „О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ‚Строительство‘. В строке ‚Объемы финансового обеспечения за весь период‘ 199 608 610,7 тыс. руб. заменить цифрами 208 753 743,4 тыс. руб“, — указано в документах правительства.
Инициатором увеличения бюджета строительных проектов выступил Депстрой. «С инициативой увеличить объём финансирования выступил Депстрой региона. Средства потребуются на возведение социально значимых проектов», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.
В частности, 3,7 млрд рублей решено направить на создание двух наёмных домов в Нижневартовске. Власти планируют построить один многоквартирный дом и реконструировать девятиэтажку, где расположено терапевтическое отделение окружной больницы. Медучреждение переведут в новое здание окружной больницы. В освободившихся помещениях сделают перепланировку и вернут дом в жилой фонд.
На выделенные средства также построят котельную в селе Каркатеевы Нефтеюганского района. К 2027 году планируют обустроить круглогодичный военно-патриотический лагерь в Ханты-Мансийском районе. На его территории разместят учебный центр, тир, плац, спортплощадки и полосу препятствий.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске официально запустили окружную больницу, которую строили больше 10 лет. Врио губернатора Руслан Кухарук и главврач Алексей Сатинов доложили об этом вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голиковой.
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