08 сентября 2024

Власти ХМАО увеличили бюджет программы строительства на девять миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО увеличили финансирование строительных проектов
Власти ХМАО увеличили финансирование строительных проектов Фото:

Власти ХМАО увеличили бюджет госпрограммы по строительству соцобъектов на девять миллиардов рублей. Соответствующие изменения были внесены в документы на заседании правительства округа.

«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет внести изменения в приложение „О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ‚Строительство‘. В строке ‚Объемы финансового обеспечения за весь период‘ 199 608 610,7 тыс. руб. заменить цифрами 208 753 743,4 тыс. руб“, — указано в документах правительства.

Инициатором увеличения бюджета строительных проектов выступил Депстрой. «С инициативой увеличить объём финансирования выступил Депстрой региона. Средства потребуются на возведение социально значимых проектов», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.

В частности, 3,7 млрд рублей решено направить на создание двух наёмных домов в Нижневартовске. Власти планируют построить один многоквартирный дом и реконструировать девятиэтажку, где расположено терапевтическое отделение окружной больницы. Медучреждение переведут в новое здание окружной больницы. В освободившихся помещениях сделают перепланировку и вернут дом в жилой фонд. 

На выделенные средства также построят котельную в селе Каркатеевы Нефтеюганского района. К 2027 году планируют обустроить круглогодичный военно-патриотический лагерь в Ханты-Мансийском районе. На его территории разместят учебный центр, тир, плац, спортплощадки и полосу препятствий.

 Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске официально запустили окружную больницу, которую строили больше 10 лет.  Врио губернатора Руслан Кухарук и главврач Алексей Сатинов доложили  об этом вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голиковой.

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Власти ХМАО увеличили бюджет госпрограммы по строительству соцобъектов на девять миллиардов рублей. Соответствующие изменения были внесены в документы на заседании правительства округа. «Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет внести изменения в приложение „О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ‚Строительство‘. В строке ‚Объемы финансового обеспечения за весь период‘ 199 608 610,7 тыс. руб. заменить цифрами 208 753 743,4 тыс. руб“, — указано в документах правительства. Инициатором увеличения бюджета строительных проектов выступил Депстрой. «С инициативой увеличить объём финансирования выступил Депстрой региона. Средства потребуются на возведение социально значимых проектов», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале. В частности, 3,7 млрд рублей решено направить на создание двух наёмных домов в Нижневартовске. Власти планируют построить один многоквартирный дом и реконструировать девятиэтажку, где расположено терапевтическое отделение окружной больницы. Медучреждение переведут в новое здание окружной больницы. В освободившихся помещениях сделают перепланировку и вернут дом в жилой фонд.  На выделенные средства также построят котельную в селе Каркатеевы Нефтеюганского района. К 2027 году планируют обустроить круглогодичный военно-патриотический лагерь в Ханты-Мансийском районе. На его территории разместят учебный центр, тир, плац, спортплощадки и полосу препятствий.  Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске официально запустили окружную больницу, которую строили больше 10 лет.  Врио губернатора Руслан Кухарук и главврач Алексей Сатинов доложили  об этом вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голиковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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