Тюменцев предупредили об опасном воздухе

В Тюмени до 09:00 10 сентября объявлены неблагоприятные метеоусловия из-за скопления загрязняющих частиц в воздухе, ситуация оценивается как первая степень опасности. Об этом на своем сайте сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.
«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Тюмени. До 09:00 10 сентября объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — говорится в сообщении.
Погода не позволяет вредным веществам рассеиваться в воздухе, из-за чего в нем скапливаются загрязняющие элементы. Подобная ситуация может повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями, а также на аллергиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени до 09:00 10 сентября объявлены неблагоприятные метеоусловия из-за скопления загрязняющих частиц в воздухе, ситуация оценивается как первая степень опасности. Об этом на своем сайте сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС. «Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Тюмени. До 09:00 10 сентября объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — говорится в сообщении. Погода не позволяет вредным веществам рассеиваться в воздухе, из-за чего в нем скапливаются загрязняющие элементы. Подобная ситуация может повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями, а также на аллергиков.