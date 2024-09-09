Тюменцев предупредили об опасном воздухе

В Тюмени объявлена первая степень опасности из-за загрязнения воздуха
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, грипп, простуда, болезнь, орви, заболевание, насморк
Аллергикам и хроникам стоит меньше быть на улице Фото:

В Тюмени до 09:00 10 сентября объявлены неблагоприятные метеоусловия из-за скопления загрязняющих частиц в воздухе, ситуация оценивается как первая степень опасности. Об этом на своем сайте сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.

«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Тюмени. До 09:00 10 сентября объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Погода не позволяет вредным веществам рассеиваться в воздухе, из-за чего в нем скапливаются загрязняющие элементы. Подобная ситуация может повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями, а также на аллергиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени до 09:00 10 сентября объявлены неблагоприятные метеоусловия из-за скопления загрязняющих частиц в воздухе, ситуация оценивается как первая степень опасности. Об этом на своем сайте сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС. «Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Тюмени. До 09:00 10 сентября объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — говорится в сообщении. Погода не позволяет вредным веществам рассеиваться в воздухе, из-за чего в нем скапливаются загрязняющие элементы. Подобная ситуация может повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями, а также на аллергиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...