В Перми увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

В 2025 году в Перми снова вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Цена за поездку сейчас рассчитывается. Об этом сообщил во время прямого эфира на личной странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Перми Эдуард Соснин.
«Все видят, как меняется экономическая ситуация, дорожает все. Одна из проблем, которую озвучивают перевозчики, это нехватка рабочих рук, поэтому растут зарплаты водителей. При этом мы ничуть не снижаем нагрузку на бюджет, на билетах мы не отбиваем все затраты. Поэтапное небольшое повышение стоимости мы предусматриваем и сейчас рассчитываем, каким оно должно быть», — пояснил Соснин.
Предыдущее повышение стоимости проезда произошло 15 апреля 2024 года. Стоимость разовой поездки выросла с 35 до 37 рублей.
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