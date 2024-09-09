Польские десантники не справились с ветром и застряли на линиях ЛЭП. Видео

В Польше десантники из-за сильного ветра застряли на линиях ЛЭП
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Визит Моора. Ханты-Мансийск, парашют
В Польше десантники из-за ветра приземлились на линии ЛЭП (фото из архива) Фото:

Польские десантники из-за сильного ветра застряли на линиях электропередачи (ЛЭП) в селе Хехло. Они должны были приземлиться в Блендовской пустыне, но непогода нарушила их планы.

«Один из десантников из подразделения из Грубешова, который должен был высадиться в Блендовской пустыне, приземлился на крышу дома в Хехле недалеко от Ключе. Второй зацепился за линии электропередачи», — пишет издание Gazeta Krakowska.

В село вызвали скорую помощь и спасателей, которые смогли снять купола парашютов с ЛЭП. Никто из военнослужащих не получил серьезных ранений, только одного десантника с травмой колена доставили в больницу. Спецслужбы уже приступили к расследованию произошедшего.

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Польские десантники из-за сильного ветра застряли на линиях электропередачи (ЛЭП) в селе Хехло. Они должны были приземлиться в Блендовской пустыне, но непогода нарушила их планы. «Один из десантников из подразделения из Грубешова, который должен был высадиться в Блендовской пустыне, приземлился на крышу дома в Хехле недалеко от Ключе. Второй зацепился за линии электропередачи», — пишет издание Gazeta Krakowska. В село вызвали скорую помощь и спасателей, которые смогли снять купола парашютов с ЛЭП. Никто из военнослужащих не получил серьезных ранений, только одного десантника с травмой колена доставили в больницу. Спецслужбы уже приступили к расследованию произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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