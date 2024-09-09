Польские десантники не справились с ветром и застряли на линиях ЛЭП. Видео

В Польше десантники из-за сильного ветра застряли на линиях ЛЭП

09 сентября 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

В Польше десантники из-за ветра приземлились на линии ЛЭП (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Польские десантники из-за сильного ветра застряли на линиях электропередачи (ЛЭП) в селе Хехло. Они должны были приземлиться в Блендовской пустыне, но непогода нарушила их планы. «Один из десантников из подразделения из Грубешова, который должен был высадиться в Блендовской пустыне, приземлился на крышу дома в Хехле недалеко от Ключе. Второй зацепился за линии электропередачи», — пишет издание Gazeta Krakowska . В село вызвали скорую помощь и спасателей, которые смогли снять купола парашютов с ЛЭП. Никто из военнослужащих не получил серьезных ранений, только одного десантника с травмой колена доставили в больницу. Спецслужбы уже приступили к расследованию произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польские десантники из-за сильного ветра застряли на линиях электропередачи (ЛЭП) в селе Хехло. Они должны были приземлиться в Блендовской пустыне, но непогода нарушила их планы. «Один из десантников из подразделения из Грубешова, который должен был высадиться в Блендовской пустыне, приземлился на крышу дома в Хехле недалеко от Ключе. Второй зацепился за линии электропередачи», — пишет издание Gazeta Krakowska. В село вызвали скорую помощь и спасателей, которые смогли снять купола парашютов с ЛЭП. Никто из военнослужащих не получил серьезных ранений, только одного десантника с травмой колена доставили в больницу. Спецслужбы уже приступили к расследованию произошедшего.