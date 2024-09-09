Польские десантники из-за сильного ветра застряли на линиях электропередачи (ЛЭП) в селе Хехло. Они должны были приземлиться в Блендовской пустыне, но непогода нарушила их планы.
«Один из десантников из подразделения из Грубешова, который должен был высадиться в Блендовской пустыне, приземлился на крышу дома в Хехле недалеко от Ключе. Второй зацепился за линии электропередачи», — пишет издание
В село вызвали скорую помощь и спасателей, которые смогли снять купола парашютов с ЛЭП. Никто из военнослужащих не получил серьезных ранений, только одного десантника с травмой колена доставили в больницу. Спецслужбы уже приступили к расследованию произошедшего.
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