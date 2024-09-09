Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода в третьем туре регулярного чемпионата в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Это первое поражение уральцев в сезоне, а для нижегородцев первая победа. Гостевой матч прошел в КРК «Нагорный». Счет составил 3:1 (1:0; 1:0; 1:1), сообщает сайт khl.ru.
В первых двух периодах по разу отличились хоккеисты «Торпедо». Ближе к середине первой двадцатиминутки хозяева выиграли вбрасывание и забили первую шайбу. Форвард Сергей Гондарчук на скорости получил шайбу и со всей силы вбил ее в ворота. Второй гол пришел, когда «Автомобилист» был на последних секундах игры в меньшинстве. Нападающий Кирилл Воронин получил пас поперек вратарской соперника и броском от штанги удвоил преимущество.
Со старта последнего периода гости пошли вперед. Хоккеисты смогли перехватить у нижегородцев шайбу в их зоне и довести ее до ворот. Автором гола стал форвард Данил Романцев. Но «Торпедо» смогли забить еще одну шайбу после розыгрыша. Игрок атаки Деннис Ян мощным ударом установил окончательный счет за семь минут до конца. После третьего тура уральцы на третьем месте в чемпионате и на второй строчке восточной конференции с четырьмя очками.
Екатеринбургский клуб начал сезон с двух домашних побед. В первом матче был минимально обыгран «Трактор» в уральском дерби — 3:2. Второй победой «Автомобилиста» стал разгром «Сибири» со счетом 4:0. Ранее руководство команды поставило амбициозную задачу — выиграть Кубок Гагарина.
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