09 сентября 2024

Венгрия договорилась о поставках нефти по «Дружбе»

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Нефть будут поставлять в Венгрию и Словакию
Нефть будут поставлять в Венгрию и Словакию Фото:

Венгерская нефтегазовая компания MOL Group достигла соглашения о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сказано в заявлении компании.

«В соответствии с соглашениями, с 9 сентября 2024 года MOL Group станет владельцем соответствующих объемов сырой нефти на белорусско-украинской границе», — сообщает компания в заявлении, опубликованном на сайте Будапештской фондовой биржи.

Данное соглашение следует после временного прекращения поставок нефти компанией ЛУКОЙЛ через Украину в июле текущего года, что вызвало критику со стороны Венгрии и Словакии. MOL подчеркивает, что новые механизмы транспортировки и передачи сырья полностью соответствуют действующим санкциям и положениям ЕС и Украины.

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Венгерская нефтегазовая компания MOL Group достигла соглашения о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сказано в заявлении компании. «В соответствии с соглашениями, с 9 сентября 2024 года MOL Group станет владельцем соответствующих объемов сырой нефти на белорусско-украинской границе», — сообщает компания в заявлении, опубликованном на сайте Будапештской фондовой биржи. Данное соглашение следует после временного прекращения поставок нефти компанией ЛУКОЙЛ через Украину в июле текущего года, что вызвало критику со стороны Венгрии и Словакии. MOL подчеркивает, что новые механизмы транспортировки и передачи сырья полностью соответствуют действующим санкциям и положениям ЕС и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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