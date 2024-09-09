Венгрия договорилась о поставках нефти по «Дружбе»

Венгерская нефтегазовая компания MOL Group достигла соглашения о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сказано в заявлении компании.
«В соответствии с соглашениями, с 9 сентября 2024 года MOL Group станет владельцем соответствующих объемов сырой нефти на белорусско-украинской границе», — сообщает компания в заявлении, опубликованном на сайте Будапештской фондовой биржи.
Данное соглашение следует после временного прекращения поставок нефти компанией ЛУКОЙЛ через Украину в июле текущего года, что вызвало критику со стороны Венгрии и Словакии. MOL подчеркивает, что новые механизмы транспортировки и передачи сырья полностью соответствуют действующим санкциям и положениям ЕС и Украины.
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