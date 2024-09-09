Венгрия планирует направить выделенные ЕС средства из Европейского фонда мира на укрепление оборонных способностей Чада, а не на оружейные поставки Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«Венгерское правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада», — отметил Сийярто на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.
Министр выразил надежду на одобрение этой инициативы на предстоящем Совете постпредов стран ЕС 26 сентября. В ходе недавнего визита чадской делегации были подписаны соглашения в различных сферах, включая оборону и противодействие нелегальной миграции. Сийярто также сообщил о преобразовании дипломатического представительства Венгрии в Нджамене в посольство для более эффективного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Венгрия не будет препятствовать выделению пяти миллиардов евро на военную помощь Украине, при условии возможности использования своей доли фонда на цели, не связанные с вооружениями, в частности, на борьбу с миграцией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что мир постепенно начинает поддерживать Россию, несмотря на распоряжения Запада.
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