Несмотря на распоряжения Запада, мир постепенно начинает поддерживать Россию. Об этом сообщил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Запад отдал указание, что мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — уточнил Орбан во время прямого эфира, который шел на личном youtube-канале премьер-министра. Политик уточнил, не удивлен поддержке России со стороны Китая и Северной Кореи, но позиция Ирана, Индии, Турции и мусульманского мира стала для него неожиданностью.
Ранее Орбан заявлял, что трансатлантическое сообщество столкнулось с глобальной изоляцией из-за своей позиции по Украине, что привело к потере признания со стороны Глобального Юга. Он призывает к началу скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, чтобы вернуть потерянное признание и позицию на мировой арене. В своем отчете он также поднял ключевые вопросы международной политики и предложил шаги по укреплению позиций Европы.
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Несмотря на распоряжения Запада, мир постепенно начинает поддерживать Россию. Об этом сообщил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Запад отдал указание, что мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — уточнил Орбан во время прямого эфира, который шел на личном youtube-канале премьер-министра. Политик уточнил, не удивлен поддержке России со стороны Китая и Северной Кореи, но позиция Ирана, Индии, Турции и мусульманского мира стала для него неожиданностью. Ранее Орбан заявлял, что трансатлантическое сообщество столкнулось с глобальной изоляцией из-за своей позиции по Украине, что привело к потере признания со стороны Глобального Юга. Он призывает к началу скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, чтобы вернуть потерянное признание и позицию на мировой арене. В своем отчете он также поднял ключевые вопросы международной политики и предложил шаги по укреплению позиций Европы.