Орбан: понемногу весь мир стал поддерживать Россию

27 июля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан сказал, что в реальности страны перестают слушать запад Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на распоряжения Запада, мир постепенно начинает поддерживать Россию. Об этом сообщил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Запад отдал указание, что мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — уточнил Орбан во время прямого эфира, который шел на личном youtube-канале премьер-министра. Политик уточнил, не удивлен поддержке России со стороны Китая и Северной Кореи, но позиция Ирана, Индии, Турции и мусульманского мира стала для него неожиданностью. Ранее Орбан заявлял, что трансатлантическое сообщество столкнулось с глобальной изоляцией из-за своей позиции по Украине, что привело к потере признания со стороны Глобального Юга. Он призывает к началу скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, чтобы вернуть потерянное признание и позицию на мировой арене. В своем отчете он также поднял ключевые вопросы международной политики и предложил шаги по укреплению позиций Европы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на распоряжения Запада, мир постепенно начинает поддерживать Россию. Об этом сообщил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Запад отдал указание, что мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — уточнил Орбан во время прямого эфира, который шел на личном youtube-канале премьер-министра. Политик уточнил, не удивлен поддержке России со стороны Китая и Северной Кореи, но позиция Ирана, Индии, Турции и мусульманского мира стала для него неожиданностью. Ранее Орбан заявлял, что трансатлантическое сообщество столкнулось с глобальной изоляцией из-за своей позиции по Украине, что привело к потере признания со стороны Глобального Юга. Он призывает к началу скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, чтобы вернуть потерянное признание и позицию на мировой арене. В своем отчете он также поднял ключевые вопросы международной политики и предложил шаги по укреплению позиций Европы.