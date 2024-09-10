Глава «Автодора» пообещал создать базу данных с фотографиями всех авто

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко анонсировал создание цифровой базы данных автомобилей, проезжающих по платным дорогам компании. В интервью «Коммерсанту» он выразил уверенность в том, что новая система позволит улучшить сбор платежей.
«Если человек хоть раз ранее ездил по нашим дорогам, нейросеть его запомнила — по марке, цвету, сколу на стекле, антенне, по другим признакам она сумеет идентифицировать любую машину», — объяснил Петушенко в беседе с газетой «Коммерсант». Он подчеркнул, что без такой системы невозможно добиться полного сбора платы за проезд.
Согласно данным «Автодора», около 3-4% автомобилистов избегают оплаты за проезд, особенно это касается участков с системой «Свободный поток». Новая база данных поможет идентифицировать и выставить счета тем, кто пытается проехать бесплатно, в том числе скрывая или снимая номерные знаки своих транспортных средств.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что «Автодор» нанесет музыкальную разметку на дорогах России. Эта разметка будет сигнализировать о смещении транспорта к обочине, заявил председатель правления Вячеслав Петушенко.
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