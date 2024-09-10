«Автодор» нанесет музыкальную разметку на дорогах России

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Шумовые полосы уже давно применяются дорожниками
Шумовые полосы уже давно применяются дорожниками Фото:

Госкомпания «Автодор» планирует внедрить на российских дорогах так называемую музыкальную разметку, которая будет сигнализировать о смещении транспорта к обочине. Об этом заявил председатель правления Вячеслав Петушенко.

«Шумовые полосы уже давно применяются дорожниками, они сигнализируют водителю, если машина начинает смещаться к обочине. Наши специалисты разработали программное обеспечение для нанесения разметки так, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента. В этом году планируем провести испытания такой разметки на одном из участков М-11», — рассказал Петушенко в беседе с газетой «Коммерсант».

Эксперименты с музыкальной разметкой будут проведены на фоне уже используемых нововведений «Автодора», таких как шевроны для определения безопасной дистанции на трассах М-11, ЦКАД и М-4. Музыкальная разметка применяется и за рубежом, включая Японию и страны Европы, и показывает свою эффективность в повышении безопасности движения.

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Госкомпания «Автодор» планирует внедрить на российских дорогах так называемую музыкальную разметку, которая будет сигнализировать о смещении транспорта к обочине. Об этом заявил председатель правления Вячеслав Петушенко. «Шумовые полосы уже давно применяются дорожниками, они сигнализируют водителю, если машина начинает смещаться к обочине. Наши специалисты разработали программное обеспечение для нанесения разметки так, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента. В этом году планируем провести испытания такой разметки на одном из участков М-11», — рассказал Петушенко в беседе с газетой «Коммерсант». Эксперименты с музыкальной разметкой будут проведены на фоне уже используемых нововведений «Автодора», таких как шевроны для определения безопасной дистанции на трассах М-11, ЦКАД и М-4. Музыкальная разметка применяется и за рубежом, включая Японию и страны Европы, и показывает свою эффективность в повышении безопасности движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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