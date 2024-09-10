«Автодор» нанесет музыкальную разметку на дорогах России

Госкомпания «Автодор» планирует внедрить на российских дорогах так называемую музыкальную разметку, которая будет сигнализировать о смещении транспорта к обочине. Об этом заявил председатель правления Вячеслав Петушенко.
«Шумовые полосы уже давно применяются дорожниками, они сигнализируют водителю, если машина начинает смещаться к обочине. Наши специалисты разработали программное обеспечение для нанесения разметки так, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента. В этом году планируем провести испытания такой разметки на одном из участков М-11», — рассказал Петушенко в беседе с газетой «Коммерсант».
Эксперименты с музыкальной разметкой будут проведены на фоне уже используемых нововведений «Автодора», таких как шевроны для определения безопасной дистанции на трассах М-11, ЦКАД и М-4. Музыкальная разметка применяется и за рубежом, включая Японию и страны Европы, и показывает свою эффективность в повышении безопасности движения.
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