Последствия удара беспилотника по многоэтажному дому в Раменском попали на видео

Очевидцы сообщили о попадании дрона в многоэтажный дом в Раменском Московской области. Кадры с места событий передали telegram-каналы «Осторожно, Москва» и Shot.
«Дом горит, попало. Кадры с места попадания беспилотника в дом в Раменском», — сообщает один из каналов со ссылкой на очевидцев. Shot сообщает об эвакуации жителей постройки, информация о пострадавших уточняется.
Официального подтверждения информации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Московской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками в ночь на 10 сентября. Сообщения о работе систем ПВО поступили из шести российских регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых дронах, направлявшихся в столицу. Подробнее об атаке украинских боевиков — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.