Последствия удара беспилотника по многоэтажному дому в Раменском попали на видео

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Дрон попал в многоэтажной здание, сообщают telegram-каналы
Дрон попал в многоэтажной здание, сообщают telegram-каналы Фото:
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Очевидцы сообщили о попадании дрона в многоэтажный дом в Раменском Московской области. Кадры с места событий передали telegram-каналы «Осторожно, Москва» и Shot.

«Дом горит, попало. Кадры с места попадания беспилотника в дом в Раменском», — сообщает один из каналов со ссылкой на очевидцев. Shot сообщает об эвакуации жителей постройки, информация о пострадавших уточняется.

Официального подтверждения информации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Московской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками в ночь на 10 сентября. Сообщения о работе систем ПВО поступили из шести российских регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых дронах, направлявшихся в столицу. Подробнее об атаке украинских боевиков — в материале URA.RU.

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Очевидцы сообщили о попадании дрона в многоэтажный дом в Раменском Московской области. Кадры с места событий передали telegram-каналы «Осторожно, Москва» и Shot. «Дом горит, попало. Кадры с места попадания беспилотника в дом в Раменском», — сообщает один из каналов со ссылкой на очевидцев. Shot сообщает об эвакуации жителей постройки, информация о пострадавших уточняется. Официального подтверждения информации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Московской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками в ночь на 10 сентября. Сообщения о работе систем ПВО поступили из шести российских регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых дронах, направлявшихся в столицу. Подробнее об атаке украинских боевиков — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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