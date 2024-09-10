Осколки БПЛА упали на взлетно-посадочную полосу Жуковского. Видео

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Осколки дрона ВСУ попали на взлетную полосу в Подмосковье (архивное фото) Фото:
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При атаке ВСУ на Московскую область погиб ребенок 10 сентября 2024

Осколки одного из украинских дронов, которыми была атакована Московская область в ночь на 10 сентября, были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский (Раменское). Соответствующие кадры публикует Mash.

«Осколки одного из сбитых дронов упали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Жуковский. На кадрах — обстановка в аэропорту через несколько минут после их падения», — отмечают авторы канала. Съемка велась на территории самого аэропорта, окна которого выходят на взлетную полосу.

До этого сообщалось о попадании еще одного дрона в жилой дом в Раменском. Очевидцы засняли кадры непосредственного попадания БПЛА в жилой дом. На месте работают экстренные службы.

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Осколки одного из украинских дронов, которыми была атакована Московская область в ночь на 10 сентября, были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский (Раменское). Соответствующие кадры публикует Mash. «Осколки одного из сбитых дронов упали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Жуковский. На кадрах — обстановка в аэропорту через несколько минут после их падения», — отмечают авторы канала. Съемка велась на территории самого аэропорта, окна которого выходят на взлетную полосу. До этого сообщалось о попадании еще одного дрона в жилой дом в Раменском. Очевидцы засняли кадры непосредственного попадания БПЛА в жилой дом. На месте работают экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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