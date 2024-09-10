Осколки БПЛА упали на взлетно-посадочную полосу Жуковского. Видео

10 сентября 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Осколки дрона ВСУ попали на взлетную полосу в Подмосковье (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета При атаке ВСУ на Московскую область погиб ребенок 10 сентября 2024 Осколки одного из украинских дронов, которыми была атакована Московская область в ночь на 10 сентября, были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский (Раменское). Соответствующие кадры публикует Mash. «Осколки одного из сбитых дронов упали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Жуковский. На кадрах — обстановка в аэропорту через несколько минут после их падения», — отмечают авторы канала. Съемка велась на территории самого аэропорта, окна которого выходят на взлетную полосу. До этого сообщалось о попадании еще одного дрона в жилой дом в Раменском. Очевидцы засняли кадры непосредственного попадания БПЛА в жилой дом. На месте работают экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осколки одного из украинских дронов, которыми была атакована Московская область в ночь на 10 сентября, были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский (Раменское). Соответствующие кадры публикует Mash. «Осколки одного из сбитых дронов упали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Жуковский. На кадрах — обстановка в аэропорту через несколько минут после их падения», — отмечают авторы канала. Съемка велась на территории самого аэропорта, окна которого выходят на взлетную полосу. До этого сообщалось о попадании еще одного дрона в жилой дом в Раменском. Очевидцы засняли кадры непосредственного попадания БПЛА в жилой дом. На месте работают экстренные службы.