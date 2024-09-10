Осколки одного из украинских дронов, которыми была атакована Московская область в ночь на 10 сентября, были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский (Раменское). Соответствующие кадры публикует Mash.
«Осколки одного из сбитых дронов упали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Жуковский. На кадрах — обстановка в аэропорту через несколько минут после их падения», — отмечают авторы канала. Съемка велась на территории самого аэропорта, окна которого выходят на взлетную полосу.
До этого сообщалось о попадании еще одного дрона в жилой дом в Раменском. Очевидцы засняли кадры непосредственного попадания БПЛА в жилой дом. На месте работают экстренные службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.