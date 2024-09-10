В ЯНАО пожилая мать получила ножевые ранения, заступаясь за дочь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападавший нанес семь ударов ножом в грудь (архивное фото)
Нападавший нанес семь ударов ножом в грудь (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) житель Тюменской области во время конфликта нанес пожилой женщине, заслонившей свою дочь, несколько ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«В Ноябрьске 23 августа 30-летний житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы, где высказал в адрес женщины угрозы убийством и предпринял попытку применить к ней насилие. За женщину заступилась ее мать. Пожилая женщина заслонила собой дочь, после чего вооруженный ножом мужчина нанес ей не менее семи ударов в область грудной клетки», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Вдвоем женщинам удалось отбиться от нападавшего. Пострадавшей женщине оказали своевременную медицинскую помощь.

Обвиняемый в преступлении ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) житель Тюменской области во время конфликта нанес пожилой женщине, заслонившей свою дочь, несколько ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. «В Ноябрьске 23 августа 30-летний житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы, где высказал в адрес женщины угрозы убийством и предпринял попытку применить к ней насилие. За женщину заступилась ее мать. Пожилая женщина заслонила собой дочь, после чего вооруженный ножом мужчина нанес ей не менее семи ударов в область грудной клетки», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Вдвоем женщинам удалось отбиться от нападавшего. Пострадавшей женщине оказали своевременную медицинскую помощь. Обвиняемый в преступлении ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...