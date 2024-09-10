В ЯНАО пожилая мать получила ножевые ранения, заступаясь за дочь

В Ноябрьске (ЯНАО) житель Тюменской области во время конфликта нанес пожилой женщине, заслонившей свою дочь, несколько ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.
«В Ноябрьске 23 августа 30-летний житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы, где высказал в адрес женщины угрозы убийством и предпринял попытку применить к ней насилие. За женщину заступилась ее мать. Пожилая женщина заслонила собой дочь, после чего вооруженный ножом мужчина нанес ей не менее семи ударов в область грудной клетки», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Вдвоем женщинам удалось отбиться от нападавшего. Пострадавшей женщине оказали своевременную медицинскую помощь.
Обвиняемый в преступлении ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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