Мужчина спас жену от атаки БПЛА в Раменском, закрыв ее телом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина защитил женщину во время атаки беспилотника ВСУ в Раменском
Мужчина защитил женщину во время атаки беспилотника ВСУ в Раменском Фото:
новость из сюжета
Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

Мужчина успел закрыть жену своим телом, когда произошел взрыв во время атаки беспилотника ВСУ в Раменском. По словам очевидца, все произошло за секунду — раздался громкий хлопок, разбилось окно. Люди в панике бросились бежать. 

«Вижу огненный шар. Успел жену накрыть», — приводит слова мужчины telegram-канал Shot. Он добавил, что все произошло очень быстро — «хлопок и выбило окно», все вокруг испугались и побежали в панике.

Согласно свидетельствам очевидцев, взрывы от атаки беспилотника по жилому дому на Спортивном проезде прогремели в 4:10 утра, когда местные жители еще спали. В результате взрыва в 15 квартирах выбило стекла, передали в telegram-канале.

Ночью 10 сентября беспилотники ВСУ атаковали Московскую область и другие российские регионы. В результате были повреждены жилые дома, в особенности в Раменском районе. Кроме того, была атакована взлетная полоса аэропорта «Жуковский».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина успел закрыть жену своим телом, когда произошел взрыв во время атаки беспилотника ВСУ в Раменском. По словам очевидца, все произошло за секунду — раздался громкий хлопок, разбилось окно. Люди в панике бросились бежать.  «Вижу огненный шар. Успел жену накрыть», — приводит слова мужчины telegram-канал Shot. Он добавил, что все произошло очень быстро — «хлопок и выбило окно», все вокруг испугались и побежали в панике. Согласно свидетельствам очевидцев, взрывы от атаки беспилотника по жилому дому на Спортивном проезде прогремели в 4:10 утра, когда местные жители еще спали. В результате взрыва в 15 квартирах выбило стекла, передали в telegram-канале. Ночью 10 сентября беспилотники ВСУ атаковали Московскую область и другие российские регионы. В результате были повреждены жилые дома, в особенности в Раменском районе. Кроме того, была атакована взлетная полоса аэропорта «Жуковский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...