Мужчина успел закрыть жену своим телом, когда произошел взрыв во время атаки беспилотника ВСУ в Раменском. По словам очевидца, все произошло за секунду — раздался громкий хлопок, разбилось окно. Люди в панике бросились бежать.
«Вижу огненный шар. Успел жену накрыть», — приводит слова мужчины telegram-канал Shot. Он добавил, что все произошло очень быстро — «хлопок и выбило окно», все вокруг испугались и побежали в панике.
Согласно свидетельствам очевидцев, взрывы от атаки беспилотника по жилому дому на Спортивном проезде прогремели в 4:10 утра, когда местные жители еще спали. В результате взрыва в 15 квартирах выбило стекла, передали в telegram-канале.
Ночью 10 сентября беспилотники ВСУ атаковали Московскую область и другие российские регионы. В результате были повреждены жилые дома, в особенности в Раменском районе. Кроме того, была атакована взлетная полоса аэропорта «Жуковский».
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