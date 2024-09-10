Россиянам объяснили, почему категорически нельзя спать меньше семи часов

Невролог Ананенко: недостаток сна рушит здоровье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый арендный дом от Дом.рф и СК Брусника. Екатеринбург, спальня, арендный дом, ск брусника
Сбитый режим сна приводит к старению и патологиям, заявила невролог Вячеслава Ананенко Фото:

Сбитый режим сна неизбежно приведет к хроническим патологиям органов и преждевременному старению организма. Об этом рассказала невролог и кандидат медицинских наук Вячеслава Ананенко.

«Хронический недосып даже в один-два часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов, которые мозг не успел полноценно восстановить за укороченный период сна. С последующим недосыпом количество поломок суммируется в патологию органа и системы организма в целом», — отметила Ананенко в беседе с «Газетой.Ru». Невролог отметила, что для качественного восстановления требуется много времени, не менее семи часов сна. За это время мозгу удается собрать всю информацию об организме, проанализировать системные дисфункции и выявить неполадки в теле.

Ранее ученые провели анализ режимов сна 6785 взрослых, учитывая их возраст, пол, рост, вес, расу и историю заболеваний. Выяснилось, что хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сбитый режим сна неизбежно приведет к хроническим патологиям органов и преждевременному старению организма. Об этом рассказала невролог и кандидат медицинских наук Вячеслава Ананенко. «Хронический недосып даже в один-два часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов, которые мозг не успел полноценно восстановить за укороченный период сна. С последующим недосыпом количество поломок суммируется в патологию органа и системы организма в целом», — отметила Ананенко в беседе с «Газетой.Ru». Невролог отметила, что для качественного восстановления требуется много времени, не менее семи часов сна. За это время мозгу удается собрать всю информацию об организме, проанализировать системные дисфункции и выявить неполадки в теле. Ранее ученые провели анализ режимов сна 6785 взрослых, учитывая их возраст, пол, рост, вес, расу и историю заболеваний. Выяснилось, что хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...