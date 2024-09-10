Россиянам объяснили, почему категорически нельзя спать меньше семи часов

Сбитый режим сна неизбежно приведет к хроническим патологиям органов и преждевременному старению организма. Об этом рассказала невролог и кандидат медицинских наук Вячеслава Ананенко.
«Хронический недосып даже в один-два часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов, которые мозг не успел полноценно восстановить за укороченный период сна. С последующим недосыпом количество поломок суммируется в патологию органа и системы организма в целом», — отметила Ананенко в беседе с «Газетой.Ru». Невролог отметила, что для качественного восстановления требуется много времени, не менее семи часов сна. За это время мозгу удается собрать всю информацию об организме, проанализировать системные дисфункции и выявить неполадки в теле.
Ранее ученые провели анализ режимов сна 6785 взрослых, учитывая их возраст, пол, рост, вес, расу и историю заболеваний. Выяснилось, что хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства.
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Сбитый режим сна неизбежно приведет к хроническим патологиям органов и преждевременному старению организма. Об этом рассказала невролог и кандидат медицинских наук Вячеслава Ананенко. «Хронический недосып даже в один-два часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов, которые мозг не успел полноценно восстановить за укороченный период сна. С последующим недосыпом количество поломок суммируется в патологию органа и системы организма в целом», — отметила Ананенко в беседе с «Газетой.Ru». Невролог отметила, что для качественного восстановления требуется много времени, не менее семи часов сна. За это время мозгу удается собрать всю информацию об организме, проанализировать системные дисфункции и выявить неполадки в теле. Ранее ученые провели анализ режимов сна 6785 взрослых, учитывая их возраст, пол, рост, вес, расу и историю заболеваний. Выяснилось, что хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства.