К каким страшным заболеваниям может привести недосып

Vanderbilt University: недосып может стать причиной тревожного расстройства

11 августа 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Регулярный недосып влияет на развитие хронических заболеваний, заявили американские ученые Фото: Размик Закарян © URA.RU Хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства. Об этом сообщили американские ученые из Университета Вандербильда (Vanderbilt University). «Анализ данных показал, что низкое качество сна и нерегулярные режимы сна связаны с увеличением риска фибрилляции предсердий, тяжелой депрессии, ожирения, тревожного расстройства, гиперлипидемии (аномально повышенный уровень липидов) и гипертонии», — сообщает « Ридус » со ссылкой на данные исследования. Отмечается, что ученые провели анализ режимов сна 6785 взрослых, учитывая их возраст, пол, рост, вес, расу и историю заболеваний. Ранее диетолог Анастасия Лебедева рассказала, чем опасны нарушения режима сна. Она отметила, что пробуждение во время глубокого сна могут существенно повлиять на самочувствие человека и качество работы мозга. Кроме того, она объяснила, что для «сов» и «жаворонков» сбитый режим сна особенно опасен и может вызвать различные заболевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства. Об этом сообщили американские ученые из Университета Вандербильда (Vanderbilt University). «Анализ данных показал, что низкое качество сна и нерегулярные режимы сна связаны с увеличением риска фибрилляции предсердий, тяжелой депрессии, ожирения, тревожного расстройства, гиперлипидемии (аномально повышенный уровень липидов) и гипертонии», — сообщает «Ридус» со ссылкой на данные исследования. Отмечается, что ученые провели анализ режимов сна 6785 взрослых, учитывая их возраст, пол, рост, вес, расу и историю заболеваний. Ранее диетолог Анастасия Лебедева рассказала, чем опасны нарушения режима сна. Она отметила, что пробуждение во время глубокого сна могут существенно повлиять на самочувствие человека и качество работы мозга. Кроме того, она объяснила, что для «сов» и «жаворонков» сбитый режим сна особенно опасен и может вызвать различные заболевания.