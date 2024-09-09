Ямалец обнаружил огромную воронку (архивное фото)
В Ямальском районе возле Бованенково появилась глубокая черная воронка. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.
«В районе Бованенково найдена ещё одна воронка, в местах кочевий оленеводов. Необходимо оградить во избежание несчастных случаев», — рассказал на своей странице «ВКонтакте» Майма Худи. Мужчина так же указал координаты провала.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ямальского района для выяснения подробностей. На момент публикации ответ не поступил.
Воронка, снятая очевидцем
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