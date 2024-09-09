09 сентября 2024

На Ямале обнаружили загадочную черную воронку. Фото

Ямальский кочевник обнаружил огромную воронку возле Бованенково
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец обнаружил огромную воронку (архивное фото)
Ямалец обнаружил огромную воронку (архивное фото) Фото:

В Ямальском районе возле Бованенково появилась глубокая черная воронка. Об этом сообщил очевидец в соцсетях. 

«В районе Бованенково найдена ещё одна воронка, в местах кочевий оленеводов. Необходимо оградить во избежание несчастных случаев», — рассказал на своей странице «ВКонтакте» Майма Худи. Мужчина так же указал координаты провала.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ямальского района для выяснения подробностей. На момент публикации ответ не поступил. 

Воронка, снятая очевидцем
Воронка, снятая очевидцем
Фото:

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В Ямальском районе возле Бованенково появилась глубокая черная воронка. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.  «В районе Бованенково найдена ещё одна воронка, в местах кочевий оленеводов. Необходимо оградить во избежание несчастных случаев», — рассказал на своей странице «ВКонтакте» Майма Худи. Мужчина так же указал координаты провала. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ямальского района для выяснения подробностей. На момент публикации ответ не поступил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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