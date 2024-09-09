Челябинцы начали скупать детские смарт-часы после запрета ношения их в школах

В Челябинской области наблюдается резкий рост спроса на детские смарт-часы после введения запрета на их ношение в школах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «МегаФон», в августе этого года продажи этих гаджетов выросли в 1,7 раза по сравнению с июлем.
«Умные часы для детей остаются в топе гаджетов, которые приобретают челябинские родители к школе. В этом году спрос на них в августе в 1,7 раза выше, чем в июле, и почти половину из них покупали в последние десять дней месяца. В среднем за десять дней до окончания летних каникул начинался самый активный период покупки устройств для школьников», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что умные часы в августе приобретали на 75% чаще, чем в июле. Спрос на другие гаджеты, колонки и ноутбуки вырос на 13% и 50% соответственно. В последние десять дней лета также было реализовано значительное количество всех этих устройств по всей России.
Запрет использование смартфонов и смарт-часов на уроках в школе вступил в силу с 1 сентября 2024 года. Решение было принято в связи с жалобами родителей и учителей на отвлеченность детей. Также в новом учебном году были введены новые предметы и стандарты школьной формы.
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