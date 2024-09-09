Происшествия Бастрыкин поручил проверить нелегальный хостел с мигрантами в Екатеринбурге 10 сентября 2024 в 12:43 Размер текста - 17 + Бастрыкину доложат о результатах проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин требует доклад о результатах проверки по факту жалобы екатеринбуржцев на нелегальный хостел на цокольном этаже жилого дома по ул. Спутников, где якобы проживают мигранты из Средней Азии. Жильцы уверяют, что иностранцы регулярно нарушают общественный порядок, рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку. Екатеринбуржцы сообщили о проблеме в СКР. Согласно обращению, на цокольном этаже здания с 2022 года обустроен хостел для мигрантов, большая часть из которых — уроженцы Средней Азии. Жильцы отметили, что боятся за своих детей, так как их соседи совершают противоправные действия и не соблюдают санитарные нормы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава СКР Александр Бастрыкин требует доклад о результатах проверки по факту жалобы екатеринбуржцев на нелегальный хостел на цокольном этаже жилого дома по ул. Спутников, где якобы проживают мигранты из Средней Азии. Жильцы уверяют, что иностранцы регулярно нарушают общественный порядок, рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку. Екатеринбуржцы сообщили о проблеме в СКР. Согласно обращению, на цокольном этаже здания с 2022 года обустроен хостел для мигрантов, большая часть из которых — уроженцы Средней Азии. Жильцы отметили, что боятся за своих детей, так как их соседи совершают противоправные действия и не соблюдают санитарные нормы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям