Челябинский губернатор Текслер отправил в отставку троих подчиненных

Губернатор Алексей Текслер освободил от занимаемых должностей трех министров правительства Челябинской области. Сведения об этом появилась на интернет-портале публикации правовых актов.
«Освободить Гусака Владимира Алексеевича от замещаемой должности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с госслужбы. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.
Помимо замминистра общественной безопасности, аналогичные постановления подписаны также в отношении министра экологии Сергея Лихачева и начальника ГУ юстиции Валерия Быкова.
Все трое достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе. Со всеми тремя уже несколько раз продляли контракты.
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