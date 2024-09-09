09 сентября 2024

Челябинский губернатор Текслер отправил в отставку троих подчиненных

Три министра правительства Челябинской области ушли в отставку по возрасту
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на предприятие по переработке пластика «Втор-Ком». Челябинск, лихачев сергей, текслер алексей, рузбин михаил
Помимо Сергея Лихачева (слева) губернатор Алексей Текслер проводил на пенсию еще двух VIP-чиновников Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер освободил от занимаемых должностей трех министров правительства Челябинской области. Сведения об этом появилась на интернет-портале публикации правовых актов.

«Освободить Гусака Владимира Алексеевича от замещаемой должности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с госслужбы. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.

Помимо замминистра общественной безопасности, аналогичные постановления подписаны также в отношении министра экологии Сергея Лихачева и начальника ГУ юстиции Валерия Быкова.

Все трое достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе. Со всеми тремя уже несколько раз продляли контракты.

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Губернатор Алексей Текслер освободил от занимаемых должностей трех министров правительства Челябинской области. Сведения об этом появилась на интернет-портале публикации правовых актов. «Освободить Гусака Владимира Алексеевича от замещаемой должности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с госслужбы. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Помимо замминистра общественной безопасности, аналогичные постановления подписаны также в отношении министра экологии Сергея Лихачева и начальника ГУ юстиции Валерия Быкова. Все трое достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе. Со всеми тремя уже несколько раз продляли контракты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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