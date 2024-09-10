Челябинский эколог предложил способ очистить воздух в центре города

Эколог Безруков: нужно строить больше велодорожек в Челябинске

Развитие сети велодорожек будет полезно городу, отметил Виталий Безруков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске нужно развивать сеть велодорожек, популяризуя велосипеды и электросамокаты, что будет способствовать очищению воздуха. Об этом сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. Решением проблемы должны заняться специалисты горадминистрации и новой городской думы.

«С апреля по сентябрь для разгрузки центра города и внутрирайонного перемещения для снижения выбросов в атмосферный воздух в период НМУ необходимо развивать инфраструктуру для электросамокатов и велосипедов, естественно с ограничениями скорости и соблюдением ПДД. С активной модернизацией промышленных производств и снижением выбросов экологическая ситуация будет только улучшаться», — уверен Безруков.

Эколог подчеркнул, что теплое время года в Челябинске длится порядка шести месяцев, и часть горожан активно используют для перемещения велосипеды и самокаты. Безруков отметил, что лично проверил развитость инфраструктуры для таких видов транспорта и нашел недостатки.

«В целом существующий туристический городской маршрут пока слабо развит для такого перемещения. Придомовые территории и пешеходные тротуары слабо приспособлены из-за высоких бордюров или отсутствия проезда и асфальта. Решением этих проблем должна заняться городская администрация и вновь избранная городская дума», — добавил эксперт.