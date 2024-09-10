В Челябинске 16 сентября состоится Большой турслет детского волонтерского движения «Мировые песни», организованный фондом Олега Митяева в рамках проекта «Марафон авторской песни России». Мероприятие пройдет в театральном корпусе Дворца пионеров и школьников имени Крупской и станет финальным событием серии турслетов за год, сообщили URA.RU 10 сентября в пресс-службе Фонда Митяева.
«На Большой турслет 16 сентября приглашаются дети: школьники, учащиеся колледжей, воспитанники спеццентров и педагоги учреждений начального, среднего и дополнительного образования. Его цель — знакомство с авторской песней (туристской), с активным туризмом как частью этого культурного феномена, с событийным туризмом в России», — говорится в сообщении.
Масштабный туристический слет под названием «Унесенные музыкой», вдохновленный одноименным аниме-фильмом, включает в себя разнообразные мероприятия: театрализованные выступления, концерты, мастер-классы по активному туризму, а также церемонию вручения наград. В качестве особого гостя на мероприятии выступит Николай Гринько — известный московский музыкант, радиоведущий и лидер музыкальной группы «Green Band».
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