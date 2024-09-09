Правозащитника, обвиненного в экстремизме, закрыли в психбольнице Екатеринбурга

10 сентября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Соколов пройдет судебно-психиатрическую экспертизу Фото: Илья Московец © URA.RU Юрист и правозащитник Алексей Соколов, обвиненный в распространении экстремистских материалов, попал в психиатрическую больницу в Екатеринбурге. Там он будет проходить судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал сын Соколова. «Следователь попросил, чтобы [Соколова] отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Это решение было удовлетворено, его продержат в учреждении минимум две недели», — сообщил близкий. В свердловских силовых структурах тему не комментируют. О задержании Соколова стало известно утром 5 июля. В тот день в его квартиры прошли обыски. По версии следствия, юрист размещал в соцсетях публикации, в которых отражал недостоверные факты о действительности свердловского ГУФСИН. И ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Соколов вину не признает. Он считает, что дело против него сфабриковали из-за его работы с осужденными и арестантами. Им, по его словам, он оказывает юридическую помощь и добивается лучших условий для них. Соколов неоднократно критиковал ГУФСИН, считая, что в ИК происходят избиения. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юрист и правозащитник Алексей Соколов, обвиненный в распространении экстремистских материалов, попал в психиатрическую больницу в Екатеринбурге. Там он будет проходить судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал сын Соколова. «Следователь попросил, чтобы [Соколова] отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Это решение было удовлетворено, его продержат в учреждении минимум две недели», — сообщил близкий. В свердловских силовых структурах тему не комментируют. О задержании Соколова стало известно утром 5 июля. В тот день в его квартиры прошли обыски. По версии следствия, юрист размещал в соцсетях публикации, в которых отражал недостоверные факты о действительности свердловского ГУФСИН. И ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Соколов вину не признает. Он считает, что дело против него сфабриковали из-за его работы с осужденными и арестантами. Им, по его словам, он оказывает юридическую помощь и добивается лучших условий для них. Соколов неоднократно критиковал ГУФСИН, считая, что в ИК происходят избиения. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.