09 сентября 2024

Правозащитника, обвиненного в экстремизме, закрыли в психбольнице Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , соколов алексей
Соколов пройдет судебно-психиатрическую экспертизу Фото:

Юрист и правозащитник Алексей Соколов, обвиненный в распространении экстремистских материалов, попал в психиатрическую больницу в Екатеринбурге. Там он будет проходить судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал сын Соколова.

«Следователь попросил, чтобы [Соколова] отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Это решение было удовлетворено, его продержат в учреждении минимум две недели», — сообщил близкий. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.

О задержании Соколова стало известно утром 5 июля. В тот день в его квартиры прошли обыски. По версии следствия, юрист размещал в соцсетях публикации, в которых отражал недостоверные факты о действительности свердловского ГУФСИН. И ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ).

Соколов вину не признает. Он считает, что дело против него сфабриковали из-за его работы с осужденными и арестантами. Им, по его словам, он оказывает юридическую помощь и добивается лучших условий для них. Соколов неоднократно критиковал ГУФСИН, считая, что в ИК происходят избиения. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юрист и правозащитник Алексей Соколов, обвиненный в распространении экстремистских материалов, попал в психиатрическую больницу в Екатеринбурге. Там он будет проходить судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал сын Соколова. «Следователь попросил, чтобы [Соколова] отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Это решение было удовлетворено, его продержат в учреждении минимум две недели», — сообщил близкий. В свердловских силовых структурах тему не комментируют. О задержании Соколова стало известно утром 5 июля. В тот день в его квартиры прошли обыски. По версии следствия, юрист размещал в соцсетях публикации, в которых отражал недостоверные факты о действительности свердловского ГУФСИН. И ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Соколов вину не признает. Он считает, что дело против него сфабриковали из-за его работы с осужденными и арестантами. Им, по его словам, он оказывает юридическую помощь и добивается лучших условий для них. Соколов неоднократно критиковал ГУФСИН, считая, что в ИК происходят избиения. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...