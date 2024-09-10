СКР устанавливает обстоятельства ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи СКР завели уголовное дело после ЧП на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле, где погиб 45-летний газовщик, а трое других пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«По данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — следует из сообщения. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Прокуратура также подключилась к делу. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Тагилстроевского района Андрей Яготин. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии», — пояснили URA.RU в ведомстве.

ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Один из газовщиков скончался на месте происшествия, еще троих с ожогами госпитализировали. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.

На месте ЧП организована масштабная проверка Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области