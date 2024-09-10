Ответ на атаку Москвы и планы по Курской области: о чем Песков рассказал журналистам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность продолжения СВО и назвал атаку беспилотников в Подмосковье актом терроризма, отвергнув связь с военными действиями. Также пресс-секретарь затронул тему предложения Турции прекратить атаки на энергетические объекты и коснулся темы нахождение ВСУ в Курской области. URA.RU в своем материале собрало главные заявления.
Атака беспилотников в Подмосковье
Песков настоятельно подчеркнул, что нельзя связывать атаку беспилотников в Подмосковье с военными действиями. Он отметил, что удары по жилым кварталам демонстрируют истинное лицо Киева, характеризуя Украину как врага для России. Песков также добавил, что необходимо продолжать СВО для обеспечения безопасности от таких проявлений, расценив атаку как акт терроризма.
Предложение Турции о прекращении атак по объектам энергетики
Песков заявил, что никаких четких договоренностей не было достигнуто. Он подчеркнул, что сложно представить возможные договоренности на фоне текущей ситуации в Курской области. Главной целью России остается достижение своих стратегических задач, и на данный момент, в отсутствие альтернатив, СВО является единственным способом их реализации.
Оценка работы сил российской ПВО
По словам Пескова, Кремль не может давать оценку работы сил ПВО — это задача специалистов. Он отметил, что на неформальном уровне можно сказать, что военные приобрели значительный опыт в борьбе с беспилотниками и достигли высоких результатов.
Присутствие ВСУ в Курской области
Песков подтвердил, что у ВС РФ есть все необходимые планы по выдавливанию ВСУ с территории Курской области. Однако он уточнил, что они не могут быть обсуждены публично.
Американские блогеры
Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать слова представителя американской разведки, который утверждал, что Россия использует американских топовых блогеров в своих интересах. Песков запросил конкретные имена блогеров и отметил, что без конкретики такие заявления являются голословными обвинениями.
Дебаты кандидатов в президенты США
Песков заявил, что Кремль не планирует смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камаллы Харрис. Он добавил, что российские власти не ставят ожиданий относительно их исхода, считая это делом американских избирателей.
Учения НАТО
Пескова спросили о том, обратили ли внимание в Кремле на то, что НАТО проводит свои крупнейшие учения в те же даты, что и российский ВМФ. Пресс-секретарь президента заявил, что это стандартная практика проведения учений, и российские власти не придают этому особого значения.
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