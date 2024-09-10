VK Видео сделала революцию в мире интерактивных видео

VK Видео запустила интерактивные видео с блогерами Владом А4 и Миланой Стар

10 сентября 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

VK Видео представила 49 интерактивных видеопроектов с участием российских блогеров Фото: Размик Закарян © URA.RU Платформа VK Видео запустила интерактивный контент в формате видео, в котором пользователь может управлять той или иной знаменитостью — блогерами Владом А4, Миланой Стар и другими. Также можно будет создать собственное интерактивное видео, сообщил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин. VK Видео стала первой платформой в России, предложившей пользователям возможность стать участниками сюжета через интерактивный контент. Теперь просмотр видео превращается в приключение, где пользователь напрямую влияет на развитие истории. «Когда мы предложили новый формат интерактивных видео на платформе, нашей задачей было не просто добавить интересную фичу, а обеспечить стандартизированные гибкие технологии для создания и воспроизведения контента, которые вскоре сможет применять каждый пользователь VK Видео», — заявил Дуксин, его слова приводятся в пресс-релизе от «ВКонтакте». CEO видеосервиса интерактивного видео Movika Александра Смирнова выразила мнение о перспективах применения интерактивных клипов в различных сферах — от образования до рекламы. Она отметила, что такой подход позволяет освещать сложные темы с разных сторон и делает каждый просмотр уникальным и интересным, то есть зритель может отклониться от основной линии повествования и посмотреть, что скрывается за другими линиями. В рамках нововведения на платформе появится 49 интерактивных видеопроектов с участием популярных блогеров, таких, как Влад А4 (Владислав Бумага), Эксайл (Илья Яцкевич), Милана Стар (Милана Маирко), Кукояки и ведущие шоу «КликКлак». Например, в проекте «Кошмарный сон А4» зрители смогут контролировать действия блогера. В другом проекте, «Помоги Милане», пользователи будут помогать Милане Стар подготовиться к значимому событию. Для младшего поколения зрителей доступны интерактивные мультфильмы, где дети могут влиять на ход сюжета, выбирая ответы и действия героев. Среди таких проектов — «Азбука родного города» со Смешариками и другие. В пресс-релизе отметили, что интерактивный контент позволяет зрителям активно участвовать в истории, принимая решения за персонажей и исследуя различные сценарные возможности. Для этого нужно нажимать на кнопки или кликабельные области на экране в определенные моменты времени. Таким образом, сюжет может изменяться в зависимости от выбора пользователя, открывая новые финалы и варианты развития событий. Ранее на платформе VK Видео стартовала масштабная рекламная кампания «Смотри все видео здесь» с участием известных артистов Так, для нее песню исполнили артисты Люся Чеботина, Елена Гущина (Леля), Влад А4 и Сергей Бурунов. Основная цель кампании — подчеркнуть внимание платформы к разнообразным интересам каждого зрителя. Выбор звезд различных жанров не случайный: он направлен на создание особой атмосферы ностальгии и демонстрацию богатого мира развлечений, доступного на VK Видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Платформа VK Видео запустила интерактивный контент в формате видео, в котором пользователь может управлять той или иной знаменитостью — блогерами Владом А4, Миланой Стар и другими. Также можно будет создать собственное интерактивное видео, сообщил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин. VK Видео стала первой платформой в России, предложившей пользователям возможность стать участниками сюжета через интерактивный контент. Теперь просмотр видео превращается в приключение, где пользователь напрямую влияет на развитие истории. «Когда мы предложили новый формат интерактивных видео на платформе, нашей задачей было не просто добавить интересную фичу, а обеспечить стандартизированные гибкие технологии для создания и воспроизведения контента, которые вскоре сможет применять каждый пользователь VK Видео», — заявил Дуксин, его слова приводятся в пресс-релизе от «ВКонтакте». CEO видеосервиса интерактивного видео Movika Александра Смирнова выразила мнение о перспективах применения интерактивных клипов в различных сферах — от образования до рекламы. Она отметила, что такой подход позволяет освещать сложные темы с разных сторон и делает каждый просмотр уникальным и интересным, то есть зритель может отклониться от основной линии повествования и посмотреть, что скрывается за другими линиями. В рамках нововведения на платформе появится 49 интерактивных видеопроектов с участием популярных блогеров, таких, как Влад А4 (Владислав Бумага), Эксайл (Илья Яцкевич), Милана Стар (Милана Маирко), Кукояки и ведущие шоу «КликКлак». Например, в проекте «Кошмарный сон А4» зрители смогут контролировать действия блогера. В другом проекте, «Помоги Милане», пользователи будут помогать Милане Стар подготовиться к значимому событию. Для младшего поколения зрителей доступны интерактивные мультфильмы, где дети могут влиять на ход сюжета, выбирая ответы и действия героев. Среди таких проектов — «Азбука родного города» со Смешариками и другие. В пресс-релизе отметили, что интерактивный контент позволяет зрителям активно участвовать в истории, принимая решения за персонажей и исследуя различные сценарные возможности. Для этого нужно нажимать на кнопки или кликабельные области на экране в определенные моменты времени. Таким образом, сюжет может изменяться в зависимости от выбора пользователя, открывая новые финалы и варианты развития событий. Ранее на платформе VK Видео стартовала масштабная рекламная кампания «Смотри все видео здесь» с участием известных артистов Так, для нее песню исполнили артисты Люся Чеботина, Елена Гущина (Леля), Влад А4 и Сергей Бурунов. Основная цель кампании — подчеркнуть внимание платформы к разнообразным интересам каждого зрителя. Выбор звезд различных жанров не случайный: он направлен на создание особой атмосферы ностальгии и демонстрацию богатого мира развлечений, доступного на VK Видео.