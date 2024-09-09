В ЯНАО вырос спрос на гаджеты для школьников

Ямальцы стали чаще покупать смарт-часы детям в школу (архивное фото)
В ЯНАО смарт-часы остаются самым популярным гаджетом, который родители покупают своим детям для школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».
«В этом году спрос на них в августе был на 36% выше, чем в июле, и более половины из них покупали в последние десять дней месяца», — отметили аналитики компании. Помимо умных часов, заметно вырос спрос на беспроводные колонки, их покупали на 38% больше, чем в июле.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО стали чаще отдавать предпочтение смартфонам в золотом цвете. Количесво проданных устройств увеличилось в 2,2 раза.
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