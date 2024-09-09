09 сентября 2024

В ЯНАО вырос спрос на гаджеты для школьников

Ямальские родители стали чаще покупать детям смарт-часы в школу
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы стали чаще покупать смарт-часы детям в школу (архивное фото)
Ямальцы стали чаще покупать смарт-часы детям в школу (архивное фото) Фото:

В ЯНАО смарт-часы остаются самым популярным гаджетом, который родители покупают своим детям для школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».

«В этом году спрос на них в августе был на 36% выше, чем в июле, и более половины из них покупали в последние десять дней месяца», — отметили аналитики компании. Помимо умных часов, заметно вырос спрос на беспроводные колонки, их покупали на 38% больше, чем в июле.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО стали чаще отдавать предпочтение смартфонам в золотом цвете. Количесво проданных устройств увеличилось в 2,2 раза.

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В ЯНАО смарт-часы остаются самым популярным гаджетом, который родители покупают своим детям для школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон». «В этом году спрос на них в августе был на 36% выше, чем в июле, и более половины из них покупали в последние десять дней месяца», — отметили аналитики компании. Помимо умных часов, заметно вырос спрос на беспроводные колонки, их покупали на 38% больше, чем в июле. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО стали чаще отдавать предпочтение смартфонам в золотом цвете. Количесво проданных устройств увеличилось в 2,2 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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