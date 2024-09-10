В Екатеринбурге поймали 65-летнего дезертира-пулеметчика

10 сентября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Мужчина бежал из части и был в розыске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге задержан доброволец, самовольно оставивший воинскую часть в ДНР и находившийся в федеральном розыске. Подробности URA.RU рассказал источник. «65-летний доброволец с 2022 года находился на спецоперации в Донецкой народной республике. Он числился на воинской частью 34476. Однако в марте 2024-го рядовой пулеметчик самовольно оставил часть», — сообщил собеседник агентства. В отношении солдата было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 337 УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы». Он был объявлен в федеральном розыске. Задержать дезертира удалось по месту жительства на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Мужчина помещен под подписку о невыезде, его ждет трибунал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан доброволец, самовольно оставивший воинскую часть в ДНР и находившийся в федеральном розыске. Подробности URA.RU рассказал источник. «65-летний доброволец с 2022 года находился на спецоперации в Донецкой народной республике. Он числился на воинской частью 34476. Однако в марте 2024-го рядовой пулеметчик самовольно оставил часть», — сообщил собеседник агентства. В отношении солдата было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 337 УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы». Он был объявлен в федеральном розыске. Задержать дезертира удалось по месту жительства на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Мужчина помещен под подписку о невыезде, его ждет трибунал.