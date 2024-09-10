В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на курском направлении

Минобороны РФ: потери ВСУ на курском направлении составили свыше 380 бойцов

10 сентября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

ВСУ на курском направлении за все время потеряли 11 800 военных, заявили в Минобороны Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Армия Украины в Курской области за сутки потеряла свыше 380 военных, а также множество боевой техники и вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка», — заявили в оборонном ведомстве . Также среди потерь украинской армии числятся три артиллерийских орудия, 11 автомобилей и 13 боевых бронированных машин. Общее число потерь военнослужащих на направлении за все время превысило 11 800 бойцов. Украина также потеряла 382 автомобиля, 93 танка, 89 артиллерийских орудий, 74 бронетранспортера, 24 пусковые установки РСЗО, включая семь систем HIMARS и пять MLRS, и другое оружие и технику. Ранее в сводке Минобороны сообщалось, что украинская армия за сутки 9 сентября потеряла до 240 бойцов. Также были уничтожены 13 единиц бронетехники. Кроме того, ВС РФ отразили атаки штурмовых украинских группировок в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины в Курской области за сутки потеряла свыше 380 военных, а также множество боевой техники и вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка», — заявили в оборонном ведомстве. Также среди потерь украинской армии числятся три артиллерийских орудия, 11 автомобилей и 13 боевых бронированных машин. Общее число потерь военнослужащих на направлении за все время превысило 11 800 бойцов. Украина также потеряла 382 автомобиля, 93 танка, 89 артиллерийских орудий, 74 бронетранспортера, 24 пусковые установки РСЗО, включая семь систем HIMARS и пять MLRS, и другое оружие и технику. Ранее в сводке Минобороны сообщалось, что украинская армия за сутки 9 сентября потеряла до 240 бойцов. Также были уничтожены 13 единиц бронетехники. Кроме того, ВС РФ отразили атаки штурмовых украинских группировок в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь.