ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Курской области, уничтожены сотни бойцов

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Российские войска за сутки уничтожили до 240 бойцов ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы отразили три атаки ВСУ в Курской области. За сутки украинские войска потеряли 13 машин бронетехники и до 240 солдат.

«Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили до 240 человек и 13 единиц бронетехники», — сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что российские войска отразили атаки Украины в направлении трех населенных пунктов в Курской области: Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ под Курском скоро выдохнутся, так как ежедневно теряют большое количество бойцов и техники. Он добавил, что российские силы значительно продвинулись вперед на донецком направлении из-за того, что Киев бросил все силы на Курскую область.

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Российские силы отразили три атаки ВСУ в Курской области. За сутки украинские войска потеряли 13 машин бронетехники и до 240 солдат. «Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили до 240 человек и 13 единиц бронетехники», — сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что российские войска отразили атаки Украины в направлении трех населенных пунктов в Курской области: Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ под Курском скоро выдохнутся, так как ежедневно теряют большое количество бойцов и техники. Он добавил, что российские силы значительно продвинулись вперед на донецком направлении из-за того, что Киев бросил все силы на Курскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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