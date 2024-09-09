Российские силы отразили три атаки ВСУ в Курской области. За сутки украинские войска потеряли 13 машин бронетехники и до 240 солдат.
«Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили до 240 человек и 13 единиц бронетехники», — сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что российские войска отразили атаки Украины в направлении трех населенных пунктов в Курской области: Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ под Курском скоро выдохнутся, так как ежедневно теряют большое количество бойцов и техники. Он добавил, что российские силы значительно продвинулись вперед на донецком направлении из-за того, что Киев бросил все силы на Курскую область.
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