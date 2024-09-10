«Расторгли контракт»: африканец покинул «Урал» из-за лимита на легионеров

ФК «Урал» расстался с Эмерсоном из-за лимита на легионеров в Первой лиге
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Эмерсон пришел в уральский клуб в 2022 году
Эмерсон пришел в уральский клуб в 2022 году Фото:

ФК «Урал» расстался с защитником Эмерсоном из Конго. Это произошло из-за усеченного лимита на легионеров в Первой лиге (бывшая ФНЛ). Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Наша команда и защитник Эмерсон расторгли контракт по обоюдному согласию. В „Урал“ футболист пришел летом 2022 года. За это время он провел 65 матчей и забил четыре мяча. Благодарим Эмерсона за самоотдачу и профессионализм», — говорится в сообщении telegram-канала «Шмелей».

После прихода хорватского нападающего Мартина Секулича в команде стало пять зарубежных футболистов (не считая белорусов). Лимит чемпионата позволяет иметь лишь четырех.

Ранее главный тренер ФК «Урал» Евгений Аверьянов заявлял, что у руководства есть решение, с кем расстанутся из-за лимита. Тогда он не раскрывал, кого именно лишится команда.

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ФК «Урал» расстался с защитником Эмерсоном из Конго. Это произошло из-за усеченного лимита на легионеров в Первой лиге (бывшая ФНЛ). Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Наша команда и защитник Эмерсон расторгли контракт по обоюдному согласию. В „Урал“ футболист пришел летом 2022 года. За это время он провел 65 матчей и забил четыре мяча. Благодарим Эмерсона за самоотдачу и профессионализм», — говорится в сообщении telegram-канала «Шмелей». После прихода хорватского нападающего Мартина Секулича в команде стало пять зарубежных футболистов (не считая белорусов). Лимит чемпионата позволяет иметь лишь четырех. Ранее главный тренер ФК «Урал» Евгений Аверьянов заявлял, что у руководства есть решение, с кем расстанутся из-за лимита. Тогда он не раскрывал, кого именно лишится команда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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