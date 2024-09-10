«Расторгли контракт»: африканец покинул «Урал» из-за лимита на легионеров

ФК «Урал» расстался с защитником Эмерсоном из Конго. Это произошло из-за усеченного лимита на легионеров в Первой лиге (бывшая ФНЛ). Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Наша команда и защитник Эмерсон расторгли контракт по обоюдному согласию. В „Урал“ футболист пришел летом 2022 года. За это время он провел 65 матчей и забил четыре мяча. Благодарим Эмерсона за самоотдачу и профессионализм», — говорится в сообщении telegram-канала «Шмелей».
После прихода хорватского нападающего Мартина Секулича в команде стало пять зарубежных футболистов (не считая белорусов). Лимит чемпионата позволяет иметь лишь четырех.
Ранее главный тренер ФК «Урал» Евгений Аверьянов заявлял, что у руководства есть решение, с кем расстанутся из-за лимита. Тогда он не раскрывал, кого именно лишится команда.
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