Пермский штурмовик проиграл выборы в Добрянке, отправившись в Курск

Штурмовик Миронов проиграл нефтянику выборы депутатов в Добрянке

10 сентября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

За 10 дней до голосования Миронов спешно уехал в зону боевых действий в Курской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участник СВО Валерий Миронов, выдвинутый «Единой Россией», не смог избраться депутатом думы в Добрянке. Он набрал 247 голосов (35,24%), уступив действующему депутату Александру Казакову (46,79% или 328 голосов). Казаков был выдвинут ЛДПР. Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы». За 10 дней до выборов Миронов спешно отбыл в Курск. «Миронов Валерий Васильевич, Всероссийская политическая партия „Единая Россия“, 247 голосов, 35,24%. Казаков Александр Владимирович, Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, 328 голосов, 46,79%», — говорится на портале. Валерий Миронов — уроженец Добрянки. Он победил в праймериз «Единой России» по округу №17. В предыдущем созыве думы депутатом по этому округу, расположенному в Полазне, был Александр Казаков, заместитель генерального директора ООО «Сибнефтесервис». Но он не пропал в согласованный список ЕР, и поэтому перешел в ряды ЛДПР. Проигрыш Миронова — следствие комплекса причин. Главная — округ был выбран неверно, говорят инсайдеры в политэлитах. Это ошибка главы Добрянки Дмитрия Антонова. В территории есть давняя ревность нефтяной Полазны к райцентру. Выдвигать в Полазне добрянца — ошибка. Плюс Александр Казаков за пять лет заработал неплохую узнаваемость и рейтинг. «Миронов мог пройти в любом округе Добрянки, но его почему-то отправили сюда», — отметил источник. За 10 дней до выборов Миронова вызвали на помощь своим ребятам из «Барса» в Курскую область, где сейчас идут ожесточенные бои. Он, не раздумывая, уехал. И не смог довести кампанию до конца. Считается, что Казакову помогали нефтяные элиты Полазны. А в дни голосования в избирком поступило несколько жалоб на подкуп и подвоз избирателей в округе №17, но они не подтвердились. «Социология показывала, что симпатии жителей на стороне Миронова, но что-то пошло не так», — отметил инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу реготделения ЕР, на момент публикации ответ не был получен. «Всем главам территорий, выдвинувшим участников СВО, ставилась задача — дать кандидатам полное сопровождение. Ребята только вернулись с фронта, где с открытым забралом защищали Родину. Разумеется, у них нет никакого опыта подковерных политических интриг. Не все мэры подошли к выполнению поставленной задачи с должным рвением. Будет произведен разбор каждой ситуации и дальше сделаем выводы», — сообщил собеседник, близкий к краевой администрации. В целом, результат у главы в Добрянке неплохой, прошли 21 из 25 кандидатов из согласованного пула. Ранее URA.RU сообщало, что депутатами в Пермском крае стали пять участников СВО. По одному в Красновишерске, Уинском и Ильинском, два — в Чусовом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник СВО Валерий Миронов, выдвинутый «Единой Россией», не смог избраться депутатом думы в Добрянке. Он набрал 247 голосов (35,24%), уступив действующему депутату Александру Казакову (46,79% или 328 голосов). Казаков был выдвинут ЛДПР. Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы». За 10 дней до выборов Миронов спешно отбыл в Курск. «Миронов Валерий Васильевич, Всероссийская политическая партия „Единая Россия“, 247 голосов, 35,24%. Казаков Александр Владимирович, Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, 328 голосов, 46,79%», — говорится на портале. Валерий Миронов — уроженец Добрянки. Он победил в праймериз «Единой России» по округу №17. В предыдущем созыве думы депутатом по этому округу, расположенному в Полазне, был Александр Казаков, заместитель генерального директора ООО «Сибнефтесервис». Но он не пропал в согласованный список ЕР, и поэтому перешел в ряды ЛДПР. Проигрыш Миронова — следствие комплекса причин. Главная — округ был выбран неверно, говорят инсайдеры в политэлитах. Это ошибка главы Добрянки Дмитрия Антонова. В территории есть давняя ревность нефтяной Полазны к райцентру. Выдвигать в Полазне добрянца — ошибка. Плюс Александр Казаков за пять лет заработал неплохую узнаваемость и рейтинг. «Миронов мог пройти в любом округе Добрянки, но его почему-то отправили сюда», — отметил источник. За 10 дней до выборов Миронова вызвали на помощь своим ребятам из «Барса» в Курскую область, где сейчас идут ожесточенные бои. Он, не раздумывая, уехал. И не смог довести кампанию до конца. Считается, что Казакову помогали нефтяные элиты Полазны. А в дни голосования в избирком поступило несколько жалоб на подкуп и подвоз избирателей в округе №17, но они не подтвердились. «Социология показывала, что симпатии жителей на стороне Миронова, но что-то пошло не так», — отметил инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу реготделения ЕР, на момент публикации ответ не был получен. «Всем главам территорий, выдвинувшим участников СВО, ставилась задача — дать кандидатам полное сопровождение. Ребята только вернулись с фронта, где с открытым забралом защищали Родину. Разумеется, у них нет никакого опыта подковерных политических интриг. Не все мэры подошли к выполнению поставленной задачи с должным рвением. Будет произведен разбор каждой ситуации и дальше сделаем выводы», — сообщил собеседник, близкий к краевой администрации. В целом, результат у главы в Добрянке неплохой, прошли 21 из 25 кандидатов из согласованного пула. Ранее URA.RU сообщало, что депутатами в Пермском крае стали пять участников СВО. По одному в Красновишерске, Уинском и Ильинском, два — в Чусовом.