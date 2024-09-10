Мошенники угнали из Свердловской области экскаватор в Удмуртию

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Угнанную машину нашли в другом регионе (архивное фото) Фото:

Семитонный экскаватор-погрузчик, угнанный из города Ревда (Свердловская область), был найден в удмуртском городе Можга. Подробности мошеннической схемы, которую удалось раскрыть по горячим следам, URA.RU рассказали в отделе полиции «Ревдинский».

«Совместно с удмуртскими коллегами ревдинские полицейские нашли погрузчик на территории удмуртского города Можга, а также задержали двух водителей. Они пояснили, что получили заказ на перегон техники в другой город по телефону. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления и лиц, причастных к его совершению», — сообщили в отделе.

Экскаватор-погрузчик JCB, принадлежащий ООО «СТИ», пропал в ночь на 8 сентября. Владелец техники приехал в Ревду выполнить заказ. Оставил спецтехнику на охраняемой стоянке, сам разместился в гостинице, а наутро экскаватор на парковке не нашел.

«Оказалось, что ночью на стоянку приехали кран и фура. Неизвестные погрузили семитонный экскаватор, сославшись на его неисправность, и увезли в неизвестном направлении. Охранники стоянки выпустили транспорт, решив, что хозяин решил забрать его», — объяснили в полиции. Материальный ущерб составил 13 миллионов 420 тысяч рублей. Следователями ревдинского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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Семитонный экскаватор-погрузчик, угнанный из города Ревда (Свердловская область), был найден в удмуртском городе Можга. Подробности мошеннической схемы, которую удалось раскрыть по горячим следам, URA.RU рассказали в отделе полиции «Ревдинский». «Совместно с удмуртскими коллегами ревдинские полицейские нашли погрузчик на территории удмуртского города Можга, а также задержали двух водителей. Они пояснили, что получили заказ на перегон техники в другой город по телефону. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления и лиц, причастных к его совершению», — сообщили в отделе. Экскаватор-погрузчик JCB, принадлежащий ООО «СТИ», пропал в ночь на 8 сентября. Владелец техники приехал в Ревду выполнить заказ. Оставил спецтехнику на охраняемой стоянке, сам разместился в гостинице, а наутро экскаватор на парковке не нашел. «Оказалось, что ночью на стоянку приехали кран и фура. Неизвестные погрузили семитонный экскаватор, сославшись на его неисправность, и увезли в неизвестном направлении. Охранники стоянки выпустили транспорт, решив, что хозяин решил забрать его», — объяснили в полиции. Материальный ущерб составил 13 миллионов 420 тысяч рублей. Следователями ревдинского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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