08 сентября 2024

У свердловчанина похитили семитонный экскаватор, понадобился кран. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец приехал на работу вместе со своей спецтехникой
Владелец приехал на работу вместе со своей спецтехникой Фото:

В Ревде (Свердловская область) с охраняемой стоянки на ул. Ярославского, 9 похитили погрузчик-экскаватор JAB 3X весом в семь тонн. Его вывезли с помощью крана и фуры.

«Машину погрузили краном в фуру и увезли по трассе Пермь — Екатеринбург, направление неизвестно», — передает издание «Ревда-инфо». Со слов водителя погрузчика, ему позвонили и дали заказ на работу в Ревде, куда он приехал на своей спецтехнике. Он добавил, что оставил его на стоянке, пока сам поселился в съемной квартире.

В понедельник, 9 сентября, владелец погрузчика-экскаватора должен был приступить к работе, но воскресным утром узнал об исчезновении своей машины. Охрана парковки ночью выпустила транспорт со стоянки, так как посчитала, что хозяин решил забрать его.

Пострадавший подал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы Госавтоинспекции и ГУ МВД по Свердловской области за комментариями. Ответы ожидаются.

Спецтехнику увезли на фуре
Спецтехнику увезли на фуре
Фото:

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В Ревде (Свердловская область) с охраняемой стоянки на ул. Ярославского, 9 похитили погрузчик-экскаватор JAB 3X весом в семь тонн. Его вывезли с помощью крана и фуры. «Машину погрузили краном в фуру и увезли по трассе Пермь — Екатеринбург, направление неизвестно», — передает издание «Ревда-инфо». Со слов водителя погрузчика, ему позвонили и дали заказ на работу в Ревде, куда он приехал на своей спецтехнике. Он добавил, что оставил его на стоянке, пока сам поселился в съемной квартире. В понедельник, 9 сентября, владелец погрузчика-экскаватора должен был приступить к работе, но воскресным утром узнал об исчезновении своей машины. Охрана парковки ночью выпустила транспорт со стоянки, так как посчитала, что хозяин решил забрать его. Пострадавший подал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы Госавтоинспекции и ГУ МВД по Свердловской области за комментариями. Ответы ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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