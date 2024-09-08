В Ревде (Свердловская область) с охраняемой стоянки на ул. Ярославского, 9 похитили погрузчик-экскаватор JAB 3X весом в семь тонн. Его вывезли с помощью крана и фуры.
«Машину погрузили краном в фуру и увезли по трассе Пермь — Екатеринбург, направление неизвестно», — передает издание «Ревда-инфо». Со слов водителя погрузчика, ему позвонили и дали заказ на работу в Ревде, куда он приехал на своей спецтехнике. Он добавил, что оставил его на стоянке, пока сам поселился в съемной квартире.
В понедельник, 9 сентября, владелец погрузчика-экскаватора должен был приступить к работе, но воскресным утром узнал об исчезновении своей машины. Охрана парковки ночью выпустила транспорт со стоянки, так как посчитала, что хозяин решил забрать его.
Пострадавший подал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы Госавтоинспекции и ГУ МВД по Свердловской области за комментариями. Ответы ожидаются.
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