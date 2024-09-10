Наемника из США приговорили в РФ к 14 годам колонии за участие в боях за ВСУ

Американский боец Майкл Пол Малдонад с позывным Zafer Ronin в России заочно был приговорен к 14 годам лишения свободы, он обвиняется в наемничестве и боях на стороне украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«На основании доказательств, собранных Следственным комитетом РФ, суд заочно вынес приговор гражданину США Малдонадо Майклу Полу», — говорится в сообщении СК РФ в telegram-канале. Отмечается, что заочно мужчине назначено 14 лет лишения свободы. Также он объявлен в международный розыск.
Ранее еще одного иностранного наемника приговорили к тюремному сроку в России. Суд вынес заочный приговор американскому гражданину, бывшему ветерану морской пехоты США Сент-Джону Майкл-Артуру, который сражался на стороне ВСУ. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы и также объявлен в международный розыск.
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Американский боец Майкл Пол Малдонад с позывным Zafer Ronin в России заочно был приговорен к 14 годам лишения свободы, он обвиняется в наемничестве и боях на стороне украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «На основании доказательств, собранных Следственным комитетом РФ, суд заочно вынес приговор гражданину США Малдонадо Майклу Полу», — говорится в сообщении СК РФ в telegram-канале. Отмечается, что заочно мужчине назначено 14 лет лишения свободы. Также он объявлен в международный розыск. Ранее еще одного иностранного наемника приговорили к тюремному сроку в России. Суд вынес заочный приговор американскому гражданину, бывшему ветерану морской пехоты США Сент-Джону Майкл-Артуру, который сражался на стороне ВСУ. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы и также объявлен в международный розыск.