В Перми из окна жилого дома выпал ребенок

Мальчик скончался до прибытия скорой помощи
В Перми из окна дома по улице 1-й Красноармейской, 3 выпал мальчик. По предварительным данным, ребенку было четыре года. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«Ребенок выпал из окна дома. Улица 1-я Красноармейская, 3. Мальчик разбился насмерть», — рассказали очевидцы.
В пресс-службе краевого минздрава URA.RU информацию подтвердили. «Ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.
URA.RU отправило запрос в СУ СКР по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
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