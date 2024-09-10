В Перми из окна жилого дома выпал ребенок

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Мальчик скончался до прибытия скорой помощи
Мальчик скончался до прибытия скорой помощи Фото:

В Перми из окна дома по улице 1-й Красноармейской, 3 выпал мальчик. По предварительным данным, ребенку было четыре года. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Ребенок выпал из окна дома. Улица 1-я Красноармейская, 3. Мальчик разбился насмерть», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе краевого минздрава URA.RU информацию подтвердили. «Ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

URA.RU отправило запрос в СУ СКР по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

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В Перми из окна дома по улице 1-й Красноармейской, 3 выпал мальчик. По предварительным данным, ребенку было четыре года. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Ребенок выпал из окна дома. Улица 1-я Красноармейская, 3. Мальчик разбился насмерть», — рассказали очевидцы. В пресс-службе краевого минздрава URA.RU информацию подтвердили. «Ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — добавили в ведомстве. URA.RU отправило запрос в СУ СКР по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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