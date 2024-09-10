Патриот, байкер, хозяин Тобика: тюменский мэр Афанасьев отмечает День Рождения

Что известно об отмечающем День рождения тюменском мэре Афанасьеве

11 сентября 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Должность мэра Тюмени Афанасьев занял в июле 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Максим Афанасьев празднует День рождения 11 сентября. Главе областной столицы исполняется 47 лет. URA.RU подготовило подборку интересных фактов про главу города. Требовательный руководитель Максим Афанасьев, недавно назначенный на пост мэра Тюмени, уже успел снискать славу очень требовательного шефа. Многие сотрудники мэрии отмечают, что с его приходом работать приходится больше и тяжелее. Однако справедливости ради, стоит отметить, что в первую очередь мэр требователен к себе. Его кредо — иди туда, где страшно. Афанасьев всегда ставит перед собой и коллективом сложные задачи, и не все подчиненные от этого в восторге. А еще мэр терпеть не может расхлябанности и безответственности. За это сотрудникам мэрии гарантированно «прилетит». Вечно опаздывающий Несмотря на любовь к порядку, Афанасьев прославился частыми опозданиями. Быть может, виной тому бесконечные совещания и планерки, которые он сам же и собирает. Решает вопросы на бегу Вступив в должность мэра города, Афанасьев первым делом анонсировал еженедельные пробежки с горожанами. Они проходят по субботам в экопарке «Затюменский». Мэр пригласил бегать с собой всех желающих. Идея обсуждать вопросы на бегу кого-то позабавила, а другие напротив воспользовались возможностью поболтать с главой города лично в неформальной обстановке. Истинный патриот Коллеги подметили, что когда звучит гимн России, Афанасьев всегда его поет. А отпуск проводить предпочитает в поездках по городам России. Говорят, особенно ему нравится Золотое кольцо. Франт и модник Среди политиков Афанасьев особенно отличается своей прической. Некоторые горожане узнают мэра именно по фирменной стрижке. В эксклюзивном комментарии для URA.RU он рассказал, что доверяет свои волосы одному парикмахеру, к которому ходил еще его отец. На выбор стрижки его вдохновила прическа актера Александра Абдулова. Также выяснилось, что мэр не пользуется кондиционером для волос. Верный семьянин Афанасьев известен как любящий супруг: однажды он признался, что жена для него — первая и главная любовь. В семье два сына и дочь. Максим Викторович — папа требовательный, но справедливый. Дети очень самостоятельные, постоянно занимаются саморазвитием. В июле 2024 года в семье Афанасьева произошло пополнение: он стал дедушкой. Внучка тюменского мэра живет с родителями в Тобольске. Хозяин лабрадора Еще один важный член семьи мэра — четверолапый друг по кличке Тобол, или, как ласково называет его хозяин, Тобик. Добродушного веселого лабрадора черной масти Афанасьеву подарили, когда он переехал в Тобольск. Правда, он мечтал о коричневой собаке, а ему подарили черную. Афанасьев пса просто обожает: когда задерживается на работе, очень переживает за питомца, который находится один дома. Заядлый байкер Есть у Афанасьева необычное хобби: мэр фанатеет по мотоциклам и является участником байкерского движения. Так например, в 2022 году на своем мотоцикле BMW (модель R1200R) он преодолел расстояние от Москвы до Тобольска. Редакция URA.RU поздравляет Максима Афанасьева с Днем рождения и желает, чтобы самые амбициозные планы реализовались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тюмени Максим Афанасьев празднует День рождения 11 сентября. Главе областной столицы исполняется 47 лет. URA.RU подготовило подборку интересных фактов про главу города. Максим Афанасьев, недавно назначенный на пост мэра Тюмени, уже успел снискать славу очень требовательного шефа. Многие сотрудники мэрии отмечают, что с его приходом работать приходится больше и тяжелее. Однако справедливости ради, стоит отметить, что в первую очередь мэр требователен к себе. Его кредо — иди туда, где страшно. Афанасьев всегда ставит перед собой и коллективом сложные задачи, и не все подчиненные от этого в восторге. А еще мэр терпеть не может расхлябанности и безответственности. За это сотрудникам мэрии гарантированно «прилетит». Несмотря на любовь к порядку, Афанасьев прославился частыми опозданиями. Быть может, виной тому бесконечные совещания и планерки, которые он сам же и собирает. Вступив в должность мэра города, Афанасьев первым делом анонсировал еженедельные пробежки с горожанами. Они проходят по субботам в экопарке «Затюменский». Мэр пригласил бегать с собой всех желающих. Идея обсуждать вопросы на бегу кого-то позабавила, а другие напротив воспользовались возможностью поболтать с главой города лично в неформальной обстановке. Коллеги подметили, что когда звучит гимн России, Афанасьев всегда его поет. А отпуск проводить предпочитает в поездках по городам России. Говорят, особенно ему нравится Золотое кольцо. Среди политиков Афанасьев особенно отличается своей прической. Некоторые горожане узнают мэра именно по фирменной стрижке. В эксклюзивном комментарии для URA.RU он рассказал, что доверяет свои волосы одному парикмахеру, к которому ходил еще его отец. На выбор стрижки его вдохновила прическа актера Александра Абдулова. Также выяснилось, что мэр не пользуется кондиционером для волос. Афанасьев известен как любящий супруг: однажды он признался, что жена для него — первая и главная любовь. В семье два сына и дочь. Максим Викторович — папа требовательный, но справедливый. Дети очень самостоятельные, постоянно занимаются саморазвитием. В июле 2024 года в семье Афанасьева произошло пополнение: он стал дедушкой. Внучка тюменского мэра живет с родителями в Тобольске. Еще один важный член семьи мэра — четверолапый друг по кличке Тобол, или, как ласково называет его хозяин, Тобик. Добродушного веселого лабрадора черной масти Афанасьеву подарили, когда он переехал в Тобольск. Правда, он мечтал о коричневой собаке, а ему подарили черную. Афанасьев пса просто обожает: когда задерживается на работе, очень переживает за питомца, который находится один дома. Есть у Афанасьева необычное хобби: мэр фанатеет по мотоциклам и является участником байкерского движения. Так например, в 2022 году на своем мотоцикле BMW (модель R1200R) он преодолел расстояние от Москвы до Тобольска. Редакция URA.RU поздравляет Максима Афанасьева с Днем рождения и желает, чтобы самые амбициозные планы реализовались.