Топ-единоросс рассказал о самых сложных кампаниях для ЕР в 2024 году

Сенатор и заместитель секретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов рассказал о том, как «Единая Россия» побеждала в исторически сложных для себя регионах на выборах 2024 года. Он выступил на круглом столе в Фонде развития гражданского общества.
В топ сложных кампаний, который озвучил Перминов, вошли выборы в Хабаровском крае (избирались губернатор, заксобрание и гордума), в думу Читы (Забайкальский край), в мэры Братска, в гордуму Иркутска, а также в гордуму Йошкар-олы.
«Когда мы начинали работать в Хабаровском крае (в котором с 2018 года губернатором был член ЛДПР), уровень поддержки партии в отдельных территориях региона измерялся однозначными величинами. Сейчас по спискам набрали порядка 50% голосов (в заксобрание) и сформировали фракцию квалифицированного большинства», — заявил Перминов.
Он также прокомментировал кампанию в Братске, ставшую самой скандальной и напряженной в 2024 году. «Мы считаем, что в Братске мы победили, потому что Александр Дубровин (шел как самовыдвиженец) восьмого сентября подал заявление и возобновил свое членство в партии. Сергей Серебрянников (бывший мэр, выдвинулся на переизбрание от ЕР) и Дубровин получили порядка 90% голосов в совокупности», — отметил сенатор.
«В Иркутске была сложная межэлитная кампания. Мы видим, что наши кандидаты уверенно побеждают, несмотря на попытки наших оппонентов раскладывать кандидатов в разные партийные корзины», — охарактеризовал Перминов кампанию в Иркутской области, где шла борьба с влиятельным строительным кланом Красноштановых. Кандидаты от семьи шли как самовыдвиженцами, так и от оппозиционных партий.
«Мы занимались (выборами) в режиме ручного сопровождения, с коллегами из региональных исполкомов и региональных штабов. Я полагаю, что у нас получилось», — резюмировал замсекретаря Генсовета партии.
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