Названа причина взрыва газа в пятиэтажке Нижнего Тагила

Взрыв газа в пятиэтажке Нижнего Тагила случился из-за изношенного шланга

10 сентября 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Поврежденный шланг нашли под завалами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Взрыв газа в пятиэтажке Нижнего Тагила на ул. Сибирской, 81 произошел из-за поврежденного шланга, который вел к варочной панели. Его нашли под завалами рухнувшей части здания. Об этом рассказал осведомленный источник. «Шланг износился, газ заполнил квартиру за два-три часа. Он был найден под завалами и является вещественным доказательством. В подтверждение данной версии говорят и результаты экспертизы», — передает «КП-Екатеринбург» слова собеседника. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв газа в пятиэтажке Нижнего Тагила на ул. Сибирской, 81 произошел из-за поврежденного шланга, который вел к варочной панели. Его нашли под завалами рухнувшей части здания. Об этом рассказал осведомленный источник. «Шланг износился, газ заполнил квартиру за два-три часа. Он был найден под завалами и является вещественным доказательством. В подтверждение данной версии говорят и результаты экспертизы», — передает «КП-Екатеринбург» слова собеседника. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.