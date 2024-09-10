Названа причина взрыва газа в пятиэтажке Нижнего Тагила

Взрыв газа в пятиэтажке Нижнего Тагила на ул. Сибирской, 81 произошел из-за поврежденного шланга, который вел к варочной панели. Его нашли под завалами рухнувшей части здания. Об этом рассказал осведомленный источник.
«Шланг износился, газ заполнил квартиру за два-три часа. Он был найден под завалами и является вещественным доказательством. В подтверждение данной версии говорят и результаты экспертизы», — передает «КП-Екатеринбург» слова собеседника.
Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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