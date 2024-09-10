Названа причина взрыва газа в пятиэтажке Нижнего Тагила

Взрыв газа в пятиэтажке Нижнего Тагила случился из-за изношенного шланга
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Поврежденный шланг нашли под завалами Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Взрыв газа в пятиэтажке Нижнего Тагила на ул. Сибирской, 81 произошел из-за поврежденного шланга, который вел к варочной панели. Его нашли под завалами рухнувшей части здания. Об этом рассказал осведомленный источник.

«Шланг износился, газ заполнил квартиру за два-три часа. Он был найден под завалами и является вещественным доказательством. В подтверждение данной версии говорят и результаты экспертизы», — передает «КП-Екатеринбург» слова собеседника.

Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Взрыв газа в пятиэтажке Нижнего Тагила на ул. Сибирской, 81 произошел из-за поврежденного шланга, который вел к варочной панели. Его нашли под завалами рухнувшей части здания. Об этом рассказал осведомленный источник. «Шланг износился, газ заполнил квартиру за два-три часа. Он был найден под завалами и является вещественным доказательством. В подтверждение данной версии говорят и результаты экспертизы», — передает «КП-Екатеринбург» слова собеседника. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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