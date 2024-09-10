Российского заложника пытаются вызволить у ХАМАС

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Россия пытается освободить из заложников ХАМАС россиянина Александра Труфанова Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия пытается добиться освобождения россиянина Александра Труфанова и жителя Донбасса, которых движение ХАМАС взяло в плен октябре прошлого года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Да, у меня будут сейчас контакты с родственниками еще оставшегося в заложниках Александра Труфанова <…> Мы сейчас активно добиваемся освобождения его, выходца из Донбасса и некоторых наших друзей из других стран, которые оказались в этой тяжелейшей ситуации», — сказал Богданов. Его слова передает ТАСС. Он также признал сложность ситуации из-за военных действий Израиля в Газе.

Ранее в секторе Газа были обнаружены тела шестерых убитых заложников. Среди погибших оказался гражданин России Александр Лобанов.

Некоторых российских граждан удалось освободить из плена. Среди них оказался Андрей Козлов, который рассказал о тяжелых условиях. По его словам, охранники заставляли его лежать под одеялами в жару и угрожали убийством за попытку приблизиться к окну

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Россия пытается добиться освобождения россиянина Александра Труфанова и жителя Донбасса, которых движение ХАМАС взяло в плен октябре прошлого года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Да, у меня будут сейчас контакты с родственниками еще оставшегося в заложниках Александра Труфанова <…> Мы сейчас активно добиваемся освобождения его, выходца из Донбасса и некоторых наших друзей из других стран, которые оказались в этой тяжелейшей ситуации», — сказал Богданов. Его слова передает ТАСС. Он также признал сложность ситуации из-за военных действий Израиля в Газе. Ранее в секторе Газа были обнаружены тела шестерых убитых заложников. Среди погибших оказался гражданин России Александр Лобанов. Некоторых российских граждан удалось освободить из плена. Среди них оказался Андрей Козлов, который рассказал о тяжелых условиях. По его словам, охранники заставляли его лежать под одеялами в жару и угрожали убийством за попытку приблизиться к окну
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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