Российского заложника пытаются вызволить у ХАМАС

10 сентября 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Россия пытается освободить из заложников ХАМАС россиянина Александра Труфанова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия пытается добиться освобождения россиянина Александра Труфанова и жителя Донбасса, которых движение ХАМАС взяло в плен октябре прошлого года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Да, у меня будут сейчас контакты с родственниками еще оставшегося в заложниках Александра Труфанова <…> Мы сейчас активно добиваемся освобождения его, выходца из Донбасса и некоторых наших друзей из других стран, которые оказались в этой тяжелейшей ситуации», — сказал Богданов. Его слова передает ТАСС. Он также признал сложность ситуации из-за военных действий Израиля в Газе. Ранее в секторе Газа были обнаружены тела шестерых убитых заложников. Среди погибших оказался гражданин России Александр Лобанов. Некоторых российских граждан удалось освободить из плена. Среди них оказался Андрей Козлов, который рассказал о тяжелых условиях. По его словам, охранники заставляли его лежать под одеялами в жару и угрожали убийством за попытку приблизиться к окну Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия пытается добиться освобождения россиянина Александра Труфанова и жителя Донбасса, которых движение ХАМАС взяло в плен октябре прошлого года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Да, у меня будут сейчас контакты с родственниками еще оставшегося в заложниках Александра Труфанова <…> Мы сейчас активно добиваемся освобождения его, выходца из Донбасса и некоторых наших друзей из других стран, которые оказались в этой тяжелейшей ситуации», — сказал Богданов. Его слова передает ТАСС. Он также признал сложность ситуации из-за военных действий Израиля в Газе. Ранее в секторе Газа были обнаружены тела шестерых убитых заложников. Среди погибших оказался гражданин России Александр Лобанов. Некоторых российских граждан удалось освободить из плена. Среди них оказался Андрей Козлов, который рассказал о тяжелых условиях. По его словам, охранники заставляли его лежать под одеялами в жару и угрожали убийством за попытку приблизиться к окну