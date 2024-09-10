Российского заложника пытаются вызволить у ХАМАС

Россия пытается добиться освобождения россиянина Александра Труфанова и жителя Донбасса, которых движение ХАМАС взяло в плен октябре прошлого года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Да, у меня будут сейчас контакты с родственниками еще оставшегося в заложниках Александра Труфанова <…> Мы сейчас активно добиваемся освобождения его, выходца из Донбасса и некоторых наших друзей из других стран, которые оказались в этой тяжелейшей ситуации», — сказал Богданов. Его слова передает ТАСС. Он также признал сложность ситуации из-за военных действий Израиля в Газе.
Ранее в секторе Газа были обнаружены тела шестерых убитых заложников. Среди погибших оказался гражданин России Александр Лобанов.
Некоторых российских граждан удалось освободить из плена. Среди них оказался Андрей Козлов, который рассказал о тяжелых условиях. По его словам, охранники заставляли его лежать под одеялами в жару и угрожали убийством за попытку приблизиться к окну
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