ЦАХАЛ: россиянин Лобанов погиб в плену ХАМАС

01 сентября 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Россиянин Александр Лобанов, погибший в плену, был взят в заложники ХАМАС в октябре 2023 года Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести погибших заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС. Среди них — россиянин Александр Лобанов. «Вчера [31 августа] ЦАХАЛ и агентство безопасности (ISA) обнаружили и извлекли тела заложников <…> из подземного туннеля в районе Рафаха в сектор Газа и вернул их на территорию Израиля», — сообщили в telegram-канале ЦАХАЛа. Всех погибших палестинское радикальное исламское движение взяло в плен 7 октября прошлого года. Среди них Александра Лобанов, Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберг-Полина, Альмога Саруси и старший сержант Ори Данино. Сейчас ЦАХАЛ пытается как можно быстрее вернуть тела всех заложников на родину. Семьи погибших уведомлены о смерти родственников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская армия (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести погибших заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС. Среди них — россиянин Александр Лобанов. «Вчера [31 августа] ЦАХАЛ и агентство безопасности (ISA) обнаружили и извлекли тела заложников <…> из подземного туннеля в районе Рафаха в сектор Газа и вернул их на территорию Израиля», — сообщили в telegram-канале ЦАХАЛа. Всех погибших палестинское радикальное исламское движение взяло в плен 7 октября прошлого года. Среди них Александра Лобанов, Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберг-Полина, Альмога Саруси и старший сержант Ори Данино. Сейчас ЦАХАЛ пытается как можно быстрее вернуть тела всех заложников на родину. Семьи погибших уведомлены о смерти родственников.