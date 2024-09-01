ЦАХАЛ: россиянин Лобанов погиб в плену ХАМАС

Израильская армия (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести погибших заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС. Среди них — россиянин Александр Лобанов.
«Вчера [31 августа] ЦАХАЛ и агентство безопасности (ISA) обнаружили и извлекли тела заложников <…> из подземного туннеля в районе Рафаха в сектор Газа и вернул их на территорию Израиля», — сообщили в telegram-канале ЦАХАЛа. Всех погибших палестинское радикальное исламское движение взяло в плен 7 октября прошлого года. Среди них Александра Лобанов, Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберг-Полина, Альмога Саруси и старший сержант Ори Данино.
Сейчас ЦАХАЛ пытается как можно быстрее вернуть тела всех заложников на родину. Семьи погибших уведомлены о смерти родственников.
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