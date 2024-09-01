ЦАХАЛ: россиянин Лобанов погиб в плену ХАМАС

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, боеприпасы, военные, израиль, снаряды, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Россиянин Александр Лобанов, погибший в плену, был взят в заложники ХАМАС в октябре 2023 года Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести погибших заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС. Среди них — россиянин Александр Лобанов.

«Вчера [31 августа] ЦАХАЛ и агентство безопасности (ISA) обнаружили и извлекли тела заложников <…> из подземного туннеля в районе Рафаха в сектор Газа и вернул их на территорию Израиля», — сообщили в telegram-канале ЦАХАЛа. Всех погибших палестинское радикальное исламское движение взяло в плен 7 октября прошлого года. Среди них Александра Лобанов, Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберг-Полина, Альмога Саруси и старший сержант Ори Данино.

Сейчас ЦАХАЛ пытается как можно быстрее вернуть тела всех заложников на родину. Семьи погибших уведомлены о смерти родственников.

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Израильская армия (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести погибших заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС. Среди них — россиянин Александр Лобанов. «Вчера [31 августа] ЦАХАЛ и агентство безопасности (ISA) обнаружили и извлекли тела заложников <…> из подземного туннеля в районе Рафаха в сектор Газа и вернул их на территорию Израиля», — сообщили в telegram-канале ЦАХАЛа. Всех погибших палестинское радикальное исламское движение взяло в плен 7 октября прошлого года. Среди них Александра Лобанов, Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберг-Полина, Альмога Саруси и старший сержант Ори Данино. Сейчас ЦАХАЛ пытается как можно быстрее вернуть тела всех заложников на родину. Семьи погибших уведомлены о смерти родственников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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